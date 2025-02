Trump ne popušča: zdaj še sankcije proti Mednarodnemu kazenskemu sodišču

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek odobril sankcije proti vsem uradnikom Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), ki preiskujejo, aretirajo, pridržijo ali sodno preganjajo Američane in zaveznike iz držav, ki niso članice Rimskega statuta o ustanovitvi ICC.

Preiskave in druge postopke proti Američanom in zaveznikom je opredelil, kot grožnjo nacionalni varnosti ZDA in izrazil pričakovanje, da zaveznice ZDA pri tem ne bodo sodelovale z ICC. Slovenija ima na ICC sodnico Beti Hohler.

Tožilec ICC Karim Khan je novembra lani izdal nalog za aretacijo vojaškega poveljnika palestinskega gibanja Hamas Mohameda Deifa, hkrati pa tudi za izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Joava Galanta.

Trump v svojem izvršnem ukazu to posebej omenja kot razlog za uvedbo sankcij, ki predvidevajo prepoved vstopa v ZDA in zamrznitev premoženja za uradnike ICC, ki so sodelovali pri »nezakonitih in neutemeljenih ukrepih proti Ameriki in tesnemu zavezniku Izraelu« ter tudi za družinske člane uradnikov ICC.