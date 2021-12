Trump naznanil novo kandidaturo

Na predsedniškem položaju že dolgo ni več, a po njegovem mnenju je to le začasno stanje. Donald Trump je v intervjuju za britanski GB News poudaril, da obožuje svojo domovino, med njegovo vladavino pa je bila uspešna kot še nikoli. Zato sploh ni dvoma, ali se bo znova potegoval za Belo hišo: »Če imaš rad svojo državo, nimaš izbire.«

Tako je povedal v pogovoru z voditeljem Nigelom Farageem, s katerim sta se dotaknila tako rekoč vseh najbolj vročih tematik, ki zadevajo svetovno, ameriško in britansko politiko. Med drugim je izrazil razočaranje nad Borisom Johnsonom in njegovimi energetskimi načrti za povečanje deleža vetrne energije in ga okrcal, da dela veliko napako. In pa krivico pticam, je poudaril in dodal, da se mu na sploh zdijo vsi projekti, s katerimi naj bi se svet postavil po robu podnebnim spremembam, denimo uvedba ogljičnega davka, nezaslišani.

Meghan je izkoristila princa in povzročila razkol v družini, je prepričan Trump. FOTO: Jonathan Brady/Reuters

Britanski premier mu je sicer simpatičen, a se v zadnjem času ne strinja z njegovimi odločitvami, ki da so preveč liberalne, brez napak pa je po njegovem mnenju britanska monarhinja. Elizabeto II. občuduje, med obiskom leta 2019 jima je protokol namenil le pol ure, a sta klepetala kar dobro uro, zatrjuje Trump in ocenjuje, da je kraljica izjemna ženska. A ne dišijo mu vsi, ki so povezani z britanskim dvorom, Meghan Markle ne pomaga niti dejstvo, da je Trumpova rojakinja.

Da mu Harryjeva žena ni simpatična, pravzaprav nikoli ni skrival; prepričan je, da je Meghan grdo izkoristila princa, ki da bo zakon in vse odločitve, ki jih je sprejel zavoljo žene, prej ali slej obžaloval. Spomnimo, ko sta jo Meghan in Harry ucvrla čez lužo in si sklenila ustvariti dom v ZDA, jima je Trump naznanil, naj si kar sama plačujeta varovanje in naj ne računata na ameriške davkoplačevalce. »Zaradi nje je šel po zlu odnos z njegovo družino, prizadela je kraljico,« je povedal Trump in še pristavil, da je britansko krono venomer občudoval, saj je bila njegova mati Škotinja.

Harry bo prej ali slej vse obžaloval.

Okrcal je tudi zdajšnjo ameriško administracijo, predsedniku Joeju Bidnu tako med drugim očita odstranitev doprsnega kipa Winstona Churchilla iz Ovalne pisarne, kar bo po njegovem omadeževalo ameriško-britanske odnose. Umik ameriških vojakov iz Afganistana je bil po njegovem najbolj sramoten trenutek v ameriški zgodovini, še vedno pa ni prebolel poraza na volitvah, vztraja, da so bile zrežirane.