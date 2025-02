Trump napovedal nove carine na Kitajsko, Mehiko in Kanado

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal nove carine na uvoz iz Kitajske, Mehike in Kanade. ZDA bodo prihodnji torek uvedle dodatne carine v višini 10 odstotnih točk na uvoz iz Kitajske, s torkom pa bodo začele veljati tudi 25-odstotne carine na uvoz iz Mehike in Kanade, ki so bile sprva zamrznjene za en mesec. Po Trumpovih besedah bodo carine ostale v veljavi, dokler ne bo omejen dotok prepovedane droge fentanil v ZDA.

Februarja so bile že uvedene dodatne carine na uvoz iz Kitajske. FOTO: Justin Sullivan Getty Images Via Afp

Oblasti v Franciji in na Poljskem ter predstavniki Evropske komisije so danes zavrnili kritike predsednika ZDA Donalda Trumpa na račun Evropske unije in napovedali, da se bo unija odločno odzvala na morebitne uvedbe 25-odstotnih carin ZDA na izdelke iz EU, ki jih je v sredo znova napovedal Trump. Podpredsednik Evropske komisije za industrijsko politiko Stephane Sejourne je zapisal, da se bo »Evropa odzvala nemudoma in odločno«.

Širitev carinske politike

Trumpova administracija uvaja carine kot del širše trgovinske strategije. Februarja so bile že uvedene dodatne carine na uvoz iz Kitajske, ki bodo zdaj še povečane. Po novih ukrepih bo povprečna tehtana carina na kitajsko blago presegla 30 odstotkov. Poleg tega Trump grozi z dodatnimi 25-odstotnimi carinami na uvoz jekla, aluminija, avtomobilov, farmacevtskih izdelkov in čipov, pri čemer bi carine na evropsko blago lahko sledile kasneje.

Medtem mehiška predsednica Claudia Sheinbaum še upa na pogovore, ki bi preprečili uvedbo carin na uvoz iz Mehike.