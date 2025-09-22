Trump: Mislim, da smo našli odgovor na avtizem

Ameriški predsednik Donald Trump je med govorom na komemoraciji za Charlieja Kirka napovedal, da bo danes iz Ovalne pisarne objavil pomembno informacijo o avtizmu.

»Imeli bomo eno največjih medicinskih objav v zgodovini naše države. Mislim, da boste to ocenili kot neverjetno. Mislim, da smo našli odgovor na avtizem,« je dejal Trump. Čeprav ni natančneje pojasnil, kaj bo povedal o avtizmu, je poudaril, da njegova administracija »tega ne bo več dopuščala«.

»Mislim, da bo to ena najpomembnejših tiskovnih konferenc, kar sem jih imel, in zelo se je veselim,« je dodal ter pripomnil, da bi se dogodka verjetno veselil tudi Kirk.

Američani množično uporabljajo paracetamol

Pričakuje se, da bo Trump sporočil, da je razvoj avtizma pri otrocih povezan z uporabo zdravila proti bolečinam paracetamol med nosečnostjo in hkrati z nizko ravnjo folata, vitamina B9, ki je ključen za pravilen razvoj možganov in hrbtenjače pri plodu.

Napovedal bo tudi uporabo folne kisline kot način za zmanjšanje simptomov avtizma. Dodatki folata so že zdaj priporočeni med nosečnostjo, da bi preprečili napake nevralne cevi, kot je spina bifida, pri novorojenčkih.

Paracetamol je v ZDA široko uporabljen tudi med nosečnostjo. Zdravstvene oblasti naj bi sicer ženskam svetovale, naj zdravila v zgodnji nosečnosti ne uporabljajo, razen če imajo vročino, poroča Washington Post.

Vedno več primerov avtizma v ZDA

Pogostost avtizma v ZDA narašča. Leta 2022 je bil diagnosticiran pri približno enem od 31 otrok, starih do 8 let, medtem ko je bilo leta 2020 to razmerje ena na 36 otrok, kaže poročilo ameriških centrov za nadzor in preprečevanje bolezni, objavljeno aprila.

Za porast obstajata dva glavna razloga, pravi dr. Christine Ladd-Acosta, namestnica direktorja Centra za avtizem Wendy Klagg na univerzi John Hopkins. Prvi je, da je psihiatrična skupnost leta 2013 razširila definicijo avtizma, zato zdaj več ljudi izpolnjuje pogoje za diagnozo.

Drugi razlog je večja spodbuda za zgodnje odkrivanje znakov avtizma, zlasti pri dojenčkih. »Ta spodbuda k ozaveščanju o simptomih je prinesla tudi večje sprejemanje motnje, zato se ljudje ne bojijo več poiskati pomoči ali biti identificirani kot avtisti,« je pojasnila Ladd-Acostova.

Raziskave z različnimi zaključki

Več študij je preučevalo povezavo med uporabo paracetamola v nosečnosti in razvojem avtizma pri otrocih, a zaključki niso enotni.

Študija iz leta 2024, objavljena v reviji JAMA, je proučila več kot 2 milijona otrok, rojenih na Švedskem med letoma 1995 in 2019, od katerih se je okoli 185.000 otrok rodilo materam, ki so med nosečnostjo uporabljale paracetamol.

Raziskava je primerjala stopnje avtizma pri teh otrocih z njihovimi brati in sestrami ter z otroki, ki niso bili izpostavljeni zdravilu, in ugotovila, da uporaba paracetamola med nosečnostjo ni bila povezana s povečanim tveganjem za avtizem, ADHD ali druge nevrološke razvojne motnje

Metaanaliza, objavljena avgusta v reviji BMC Environmental Health, je preučila 46 študij o uporabi paracetamola med nosečnostjo in nevroloških razvojnih motnjah pri otrocih. Šest študij se je posebej osredotočilo na avtizem.

Analiza je pokazala, da obstajajo »močni dokazi o povezanosti« med jemanjem paracetamola v nosečnosti in razvojem avtizma pri otrocih, a avtorji opozarjajo, da njihova raziskava kaže le na povezavo, ne pa na vzročno-posledično razmerje.

»Priporočamo razumno uporabo paracetamola – najnižji učinkovit odmerek, najkrajše trajanje – pod zdravniškim nadzorom in glede na individualno oceno tveganja in koristi, ne pa splošne prepovedi,« so zapisali raziskovalci.