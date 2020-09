Trump 10 od zadnjih 15 let ni plačeval davka na dohodek

Ameriški časnik New York Times je v nedeljo zvečer objavil davčne informacije o predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki kažejo, da je leta 2016 plačal le 750 dolarjev davka. Praktično ves dobiček, ki ga je imel v desetletju, pa naj bi Trump zaslužil s plačo od televizije NBC za oddajo Vajenec. Trump navedbe zavrača, češ da gre za lažne novice.



Na novinarski konferenci je Trump še zatrdil, da plačuje veliko davkov tudi državi New York. Na vztrajanje novinarjev, naj pove, kaj je v članku napačno in kaj je potem res, pa se je poslovil z govorniškega odra. Trump je prvi ameriški predsednik v sodobni zgodovini, ki ni objavil svojih davčnih napovedi. Njegova armada odvetnikov blokira vsa prizadevanja medijev, kongresa in tožilcev, da pridejo do informacij.



Članek na spletni strani New York Timesa med drugim razkriva, da je v ZDA v letih 2016 in 2017 plačal le po 750 dolarjev davka. Po drugi strani je leta 2017, ko je bil prvo leto na položaju, plačal Indiji 145.400 dolarjev davka, Filipinom 156.824, Panami pa malo manj kot 16.000 dolarjev. Upravičen do 50 odstotkov dobička New York Times opisuje zgodbo poslovneža, ki se nenehno muči, da ostane nad vodo. Leta 2016 je trdil, da plačuje veliko davkov, ko pa je demokratka Hillary Clinton dejala, da skriva napovedi, ker ni plačal ničesar, je Trump odvrnil, da je potem zelo pameten. Še vedno vztraja, da ne objavi nič zaradi davčne revizije, vendar po zakonu zaradi tega ni treba skrivati podatkov.

Revizija še vedno poteka, in sicer zaradi 72,9 milijona dolarjev, ki jih je zahteval in dobil nazaj zaradi propada njegovih igralnic v Atlantic Cityju. Revizija je bila uvedena, ker je ohranil petodstotni delež v svojih igralnicah po prodaji in zaradi tega ne bi smel uveljavljati olajšave.



Trump je za oddajo Vajenec na NBC, pri kateri je bil upravičen do 50 odstotkov dobička, od leta 2004 dobil 427,4 milijona dolarjev. To je potem porabil za nakupe golf igrišč in drugega premoženja, s katerim je ustvarjal izgubo, kar je prijavljal in si zmanjševal davčne obveznosti.



Objave v časniku so oživile teorijo, da se je Trump leta 2015 za predsedniško kandidaturo odločil, da bi obudil svojo blagovno znamko in se izkopal iz dolgov. Od leta 2015 je od novih članov njegovega golf kluba Mar a Lago na Floridi dobil po pet milijonov dolarjev na leto. Konservativna krščanska organizacija Billyja Grahama mu je za hotel v Washingtonu plačala skoraj 400.000 dolarjev, podjetje za pokrivanje streh GAF pa je za njegov golf klub v Miamiju porabilo 1,5 milijona dolarjev v času, ko je pri administraciji lobiralo za odpravo regulacij.