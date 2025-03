Trump kljub prepovedi sodnika v Salvador poslal še 17 ljudi

Ameriška vojska je v Salvador premestila 17 ljudi, ki so jih oblasti označile za pripadnike kriminalnih tolp Tren de Aragua in MS-13. Državni sekretar ZDA Marco Rubio je zatrdil, da so med izgnanimi, ki bodo priprti v salvadorskih zaporih, tudi morilci in posiljevalci.

»Predsednik Donald Trump je zaradi zavarovanja Američanov omenjeni tolpi razglasil za tuji teroristični organizaciji in ti kriminalci več ne bodo terorizirali naših skupnosti in državljanov,« je sporočil Rubio.

Ob tem se je predsedniku Salvadorja Nayibu Bukeleju zahvalil za partnerstvo pri zavarovanju obeh držav pred mednarodnim kriminalom in terorizmom.

Sodnik jih je prepovedal

Ameriški zvezni sodnik James Boasberg je Trumpovi vladi sredi marca sicer prepovedal tovrstne deportacije po zakonu o tujih sovražnikih iz 18. stoletja, je pa pustil odprta vrata za deportacije po drugih zakonih. Rubio ni navedel pravne utemeljitve za zadnji izgon.

Trumpova vlada se je na sodnikovo odločitev pritožila in po porazu vložila še pritožbo na vrhovno sodišče ZDA.