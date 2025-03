Trump danes s Putinom, še prej brutalne grožnje: »Nosili bodo posledice in te bodo grozljive!«

Predsednik ZDA Donald Trump bo danes drugič od vrnitve v Belo hišo po telefonu govoril z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Osrednja tema pogovorov bo vojna v Ukrajini. ZDA si prizadevajo za njen čimprejšnji konec in so v ta namen tudi predlagale 30-dnevno prekinitev ognja. V Kijevu so jo podprli, Putin pa je ob načelni podpori izrazil zadržke.

»Želimo videti, ali lahko to vojno končamo. Morda lahko, morda ne, vendar menim, da imamo zelo dobre možnosti,« je Trump v nedeljo povedal novinarjem na krovu predsedniškega letala. Kot je še dejal, je bilo konec tedna narejenega veliko in hkrati napovedal, da se bo danes pogovarjal s Putinom. »Govorila bova o ozemlju. Govorila bova o elektrarnah,« je nadaljeval in dodal, da že potekajo pogovori o »delitvi določenega imetja« med Rusijo in Ukrajino.