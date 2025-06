Trump jih zna izbrati: Nekdanji vrtnar (22) je novi šef urada za preprečevanje terorizma

Ameriški predsednik Donald Trump je presentil, ko je 22-letnega Thomasa Fugatea imenoval za vodjo Centra za preprečevanje terorizma pri ameriškem ministrstvu za domovinsko varnost.

Thomas Fugate je pred petimi leti delal kot vrtnar, še avgusta 2023 pa je bil zaposlen v lokalni trgovini. Glede na podatke na njegovem profilu na LinkedInu je pred enim letom diplomiral na Univerzi v Teksasu v San Antoniu in zdaj naj bi uspešno vodil urad, odgovoren za preprečevanje ekstremizma.

Njegove delovne izkušnje na tem področju so skoraj nične. Pred petimi leti se je opisal kot samozaposleni »krajinski arhitekt« in je prej delal v trgovini, medtem ko je študiral politiko in pravo. Po diplomi se je začel njegov vzpon v konservativnih političnih krogih in je delal kot uslužbenec za Trumpovo predsedniško kampanjo. Nato so ga februarja zaposlili kot posebnega asistenta v imigracijskem uradu, po odstopu prejšnjega direktorja Centra za preprečevanje ekstremizma pa je njegovo mesto prevzel Fugate.

»Tom Fugate se je izkazal v svoji vlogi asistenta našega Urada za priseljevanje in mejno varnost,« je ob tem za The Daily Beast povedal visoki uradnik Ministrstva za domovinsko varnost.