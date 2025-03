Trump jih je spet napel Zelenskemu: »Amerika tega ne bo več dolgo prenašala«

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social danes objavil, da ZDA ne bodo več dolgo prenašale stališča ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega o koncu vojne z Rusijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»To je najslabša izjava, ki jo je lahko podal Zelenski in Amerika tega ne bo več dolgo prenašala,« je glede izjave Zelenskega, da je do konca vojne še zelo daleč, zapisal Trump.

Po odmevnem sporu med Zelenskim ter Trumpom in podpredsednikom ZDA JD Vanceom v petek v Beli hiši so ZDA odpovedale načrtovani podpis sporazuma z Ukrajino o skupnem izkoriščanju redkih zemelj in rudnin, Trump pa je Zelenskemu pokazal vrata.

Ameriški mediji so nato na podlagi virov v Trumpovi vladi poročali, da lahko predsednik ustavi že odobreno vojaško pomoč ZDA Ukrajini, čeprav s tem doslej javno še ni zagrozil.

Zelenski in Trump v petek v Beli hiši. FOTO: Brian Snyder Reuters

Različna mnenja

Prepir v Beli hiši sicer v ZDA še naprej odmeva, a mnenj ni spremenil. Trumpovi podporniki v kongresu in konservativni mediji predsednika hvalijo, da se je postavil za ameriške interese, demokrati in neodvisni analitiki ter nekateri republikanci - med drugim Liz Cheney - pa Trumpov in Vanceov nastop opredeljujejo kot katastrofalno izdajo ameriških interesov.

»Vladimir Putin ne more biti bolj zadovoljen,« je v nedeljo na televiziji CBS izjavil nekdanji Trumpov svetovalec za nacionalno varnost HR McMaster. Trump mu je nemudoma vrnil na Truth Social, da je McMaster šibak in popolnoma neučinkovit poraženec.

»Manj časa bi morali porabiti za skrbi okrog Rusije, več časa za skrbi okrog migrantskih posiljevalskih tolp, mamilarskih šefov, morilcev in ljudi iz duševnih bolnišnic, ki prihajajo v našo državo, da ne končamo kot Evropa,« je še objavil Trump.

Nekdanji obrambni minister ZDA Leon Panetta je danes na televiziji MSNBC Trumpov odnos do vojne v Ukrajini primerjal z odnosom nekdanjega britanskega premierja Nevilla Chamberlaina, ki je skušal na vsak način doseči mir z voditeljem nacistične Nemčije Adolfom Hitlerjem. »Chamberlain je to poskusil in dobili smo drugo svetovno vojno,« je dejal Panetta.