Indeks univerze Mochigan o razpoloženju potrošnikov glede ameriškega gospodarstva je v začetku marca padel s februarskih 64,7 na 57,6 točke. To je najnižja vrednost v zadnjih 29 mesecih. Gre za posledice carinskih in drugih politik predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Potrošniki sedaj pričakujejo, da bo inflacija letos 4,9-odstotna, potem ko so februarja napovedovali 4,3-odstotno inflacijo, ki je bila februarja dejansko le 2,8-odstotna. Vendar pa je centralna banka Federal Reserve zelo pozorna na potrošniške indekse, še posebej glede pričakovanj o inflaciji, ki se ponavadi potem udejanjijo v realnih številkah.

Večina ameriških gospodarstvenikov in analitikov je prepričanih, da bodo Trumpove carinske vojne s celim svetom povišale inflacijo. Trump ob tem pred dnevi ni izključil možnosti recesije.

Indeks razpoloženja

»Številni potrošniki so slabše razpoloženje pripisali vse večji nezanesljivosti okrog gospodarske politike vlade. Potrošniki zaradi nenehnih sprememb v politiki ne morejo načrtovati svoje prihodnosti in to ne glede na njihovo politično opredeljenost,« je izjavila direktorica raziskave za indeks Joanne Hsu.

Indeks razpoloženja o trenutnih razmerah je marca nazadoval s februarskih 65,7 na 63,5 točke, indeks pričakovanj v naslednjih pol leta pa je padel s 64 na 54,2 točke. Nazadnje bil tako nizek v času pandemije covida-19.

Trump je uspel razočarati tudi svoje republikance, med katerimi je razpoloženje o razmerah v prihodnjih pol leta marca v primerjavi s februarjem padlo za deset odstotkov.