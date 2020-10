Trump je kršil pravila in zavračal masko: koga vse je okužil?

Vztrajno zavračali maske

S kom vse je bil v stiku?

Okužbo so najprej potrdili pri Hope Hicks. FOTO: Leah Millis, Reuters

Za zdaj brez simptomov

Potem ko sta ameriški predsednikin prva dama potrdila okužbo z novim koronavirusom , je v ZDA v ospredju vprašanje, kdo je bil ta teden s Trumpom v tesnejšem stiku. Zunanji ministerje že potrdil, da je bil na testu za novi koronavirus negativen.Pompeo, ki je danes v okviru krajše evropske turneje prispel na obisk na Hrvaško, je v Dubrovniku sporočil, da je bil negativen na testu. Pojasnil je, da se je v zadnjih dveh tednih podvrgel testu štirikrat, nazadnje danes zjutraj na letalu na poti v Dubrovnik in da so bili vsi testi negativni. V stiku s Trumpom je bil nazadnje 15. septembra v Beli hiši, ko je Izrael sklenil sporazuma o normalizaciji odnosov z Združenimi arabskimi emirati in Bahrajnom.V ZDA je v ospredju vprašanje, kdo je bil ta teden s Trumpom v tesnejšem stiku in je s tem morda tvegal okužbo. Ob tem ni nepomembno, da Trump zaščitne maske na uradnih dogodkih praviloma ne nosi, prav tako ne ohranja priporočene razdalje.Ob prvem soočenju kandidatov za predsednika ZDA v torek je vsa Trumpova družina in administracija v dvorano prikorakala brez mask, četudi so bile maske obvezne za vse. Na to jih je opozoril tudi zdravnik in jim jih celo ponudil, a so jih zavrnili.Trumpu so danes okužbo potrdili po zelo delovnem tednu v okviru kampanje pred volitvami 3. novembra, ko je imel stike z mnogimi visokimi uradniki. Ves teden, tudi na prvem televizijskem soočenju predsedniških kandidatov v torek v Clevelandu, pa je bila z njim njegova svetovalka in tesna sodelavkapri kateri so okužbo potrdili v četrtek.Trump je imel v ponedeljek na vrtu Bele hiše novinarsko konferenco o strategiji testiranj na okužbo z novim koronavirusom, ki so se je med drugim udeležili tudi podpredsednik ZDA, minister za zdravjein ministrica za izobraževanje. Pence se je maja že okužil z novim koronavirusom in je nato okreval.Na torkovem televizijskem soočenju predsedniških kandidatov v Clevelandu Trump ni bil na odru samo z demokratskim tekmecemampak tudi z vrsto svojih visokih svetovalcev, kot so vodja njegovega kabineta, strateg kampanjeter svetovalec. Z njim so bili tudi vsi njegovi otroci s partnerji. 31-letna Hicksova je v Ohio s Trumpom potovala na vladnem letalu Air Force One.Brez maske so bili Trump, Hicksova in štirje visoki predstavniki administracije (in), ko so se vkrcali na vladni helikopter Marine One, s katerim so v sredo odšli na zborovanje v Minnesoti. Tu se je Trump udeležil zborovanja in zasebnega dogodka za zbiranje sredstev. Ta teden je Belo hišo obiskala tudi Trumpova kandidatka za vrhovno sodnicoOd okužbe do prvih simptomov običajno mine pet dni, obstaja pa tudi možnost, da se simptomi pokažejo po 14 dneh, kolikor po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije traja inkubacijska doba. Po priporočilih ameriškega centra za preprečevanje in nadzor bolezni mora okužena oseba v ZDA v karanteni ostati 10 dni po potrditvi okužbe.Politico, ki se sklicuje na dobro obveščen vir, poroča, da Trump v četrtek ni imel simptomov bolezni. Zdravstveni strokovnjak Fox Newsapa je dejal, da so njegovi viri za predsedniški par dejali, da je tudi Melania povsem brez simptomov. The New York Times sicer opozarja, da tudi če 74-letni Trump ne bo imel simptomov covida 19, se bo moral umakniti iz volilne kampanje in ostati izoliran v Beli hiši. Če pa bo zbolel, se postavlja vprašanje, ali naj sploh ostane kandidat. The Wall Street Journal ugiba, ali bo vlada sposobna normalno delovati. Politico pa navaja, da bo podpredsednik Pence morda moral prevzeti katero od nalog Trumpa, če bo ta moral ostati v Beli hiši.V Beli hiši so sicer med pandemijo potrdili že več okužb z novim koronavirusom, a predsednik Trump doslej še ni bil okužen. Ob Penceu so maja okužbo potrdili tudi tiskovni predstavniciki je prav tako okrevala. Pozitivni so bili tudi marinec, ki je bil eden osebnih spremljevalcev Trumpa, več agentov obveščevalne službe in svetovalec za nacionalno varnost, poroča BBC.V Beli hiši sicer Trumpove svetovalce in vse, ki so v stiku z njim, dnevno testirajo na okužbo z novim koronavirusom.