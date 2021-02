Trump je bil resno bolan

Melania je zavrnila agresivno zdravljenje.

Slabo počutje je pri prvi dami trajalo menda zelo dolgo. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Oktobra lani je po svetu zakrožila vest o hospitalizaciji, nekdanjega ameriškega predsednika, ki je v javnosti vseskozi omalovaževal nevarnost covida-19, svojo kampanjo proti resnim svarilcem pa je nadaljeval s svojimi junaškimi nastopi ob vrnitvi v Belo hišo.A vse kaže, da je covid-19 tudi njega zdelal veliko bolj, kot je bil pripravljen priznati. Kot zdaj poročajo dobro obveščeni viri, naj bi bil Trump tik pred priklopom na ventilator, kajti njegova raven kisika je bila skrb vzbujajoča, v njegovih pljučih pa so odkrili infiltrat, ki se pojavi, ko so pljuča vneta ali pa vsebujejo tekočino ali bakterije.Predsedniku so dvakrat morali dodajati tudi kisik: o tem so novinarji televizijske hiše CNN poizvedovali že oktobra, a so se pristojni zdravniki venomer izmikali odgovoru. Trumpu naj bi opravili tudi rentgenske in CT-preiskave, da so pokazale resne poškodbe tkiva ali pljučnico, niso želeli potrditi oziroma so skopo odgovarjali, da so odkrili, kar so tudi pričakovali. Da je bilo njegovo stanje mnogo bolj resno, dokazuje tudi vrsta zdravljenja, z Regeneronovim koktajlom protiteles, ki ga takrat še ni odobrila uprava za hrano in zdravila FDA.Pri tej je uspešno lobiral odvetnik v pisarni Bele hišein prosil, da agencija odobri uporabo koktajla za dva višja uradnika administracije, ki ju ni hotel identificirati, Regeneron je potem poslal paket odmerkov, namenjen predsedniku in prvi dami, ki pa zdravila ni želela vzeti. Odvečnih odmerkov Bela hiša nikoli ni vrnila.Trump je okreval v Nacionalnem vojaškem zdravstvenem centru Walter Reed, a se je hospitalizaciji menda upiral z vsemi štirimi: vanjo je privolil šele takrat, ko so mu najtesnejši sodelavci zagrozili, da ga bo tja morala prisilno odpeljati tajna služba, če se mu bo stanje še poslabšalo. Po treh dneh je kljub opozorilom zdravnikov že zapustil bolnišnico in si ob vrnitvi v Belo hišo odločno odstranil masko, a njegovo na videz herojsko dejanje so kazile vratne mišice, ki so razodevale težave z dihanjem, te pa menda niso pojenjale še dolgo po vrnitvi domov. Tudi Melanijino počutje naj bi bilo zelo dolgo slabo, a je prva dama zavračala vsa zdravila razen običajnih, simptome pa je blažila s počitkom in zeliščnimi čaji.