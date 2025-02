Trump izjavil, da ima Zelenskega dovolj, o Macronu in Stamerju pa: »Ničesar nista storila«

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek izjavil, da francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer, s katerima se bo ločeno srečal prihodnji teden, nista naredila nič za končanje vojne v Ukrajini.

»Ničesar nista storila,« je v pogovoru za Fox News dejal Trump. Pri tem je sicer Macrona označil za svojega prijatelja, Starmerja pa za »zelo prijetnega človeka«.

»Vojna se nadaljuje, nobenih srečanj z Rusijo, ničesar,« je izpostavil predsednik ZDA, ki se bo prihodnji teden v Washingtonu ločeno sestal tako s francoskim predsednikom kot britanskim premierjem. Macron naj bi ga obiskal v ponedeljek, Starmer pa v četrtek.

Vloga Ukrajine v pogovorih

V intervjuju za Fox News je Trump spregovoril tudi o vlogi Ukrajine v pogovorih z Rusijo. Po njegovih besedah ni ključno, da v pogovorih sodeluje Volodimir Zelenski, saj da ukrajinski predsednik v rokah »nima kart« za pogajanje. Izjavil je tudi, da ima Zelenskega dovolj.

ZDA so ključna finančna in vojaška podpornica Ukrajine, vendar je Trump močno vznemiril Kijev in evropske zaveznice, potem ko je mimo njih z Rusijo začel pogovore za končanje vojne. V Kijevu in evropskih državah se bojijo, da bi se vojna lahko končala pod pogoji, ki bi nagradili le ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Zelenski se ob tem sooča z vse večjim pritiskom glede sklenitve dogovora z Washingtonom o dostopu do ukrajinskih redkih zemelj v zameno za ameriško pomoč. Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Mike Waltz je v petek dejal, da je prepričan, da bo Zelenski dogovor kmalu podpisal.