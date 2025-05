Trump izbral zdravnico, ki bi legalizirala nore gobe

Nova kandidatka predsednika Donalda Trumpa za tako imenovano generalno kirurginjo, ki skrbi za promocijo zdravja v ZDA, je v svoji nedavni knjigi zapisala, da bi morali ljudje razmisliti o uporabi psihedeličnih drog v terapijah. Dodala je, da je ne nazadnje tudi svojega partnerja spoznala z njihovo pomočjo.

Zapis dr. Casey Means o vodeni terapiji s pomočjo psilocibina, ki je izrazito halucinogen in predstavlja eno glavnih učinkovin v norih gobah, buri duhove v ameriški javnosti. Sploh ker je psilocibin po zvezni zakonodaji – nezakonit. Opredeljen je kot snov, »ki trenutno nima sprejete medicinske uporabe in ima velik potencial za zlorabo«. Zvezni državi Oregon in Kolorado sta sicer že legalizirali psihedelično terapijo.

Bobbyju se je zdela fantastična, sam pa je ne poznam.

Naloga generalnega kirurga je zagotoviti Američanom najboljše možne razpoložljive znanstvene informacije o tem, kako izboljšati svoje zdravje in zmanjšati tveganje za bolezni in poškodbe. Prejšnji generalni kirurgi so svoj položaj izkoristili predvsem za izobraževanje Američanov o zdravstvenih težavah, kot sta aids in preprečevanje samomorov. Prelomno je bilo denimo opozorilo generalnega kirurga iz leta 1964 o nevarnostih kajenja.

Nekateri, kot je dr. C. Everett Koop, ki je bil generalni kirurg pod predsednikom Ronaldom Reaganom, so postali vsesplošno znani in so imeli pozneje precejšen vpliv na politiko, nekateri pa so kmalu potonili v pozabo.

Casey Means je Trumpova kandidatka za vrh ameriškega zdravstva.

Nominacija Meansove natančno sledi Trumpovemu vzorcu; ta izbira ljudi, ki so bolj znani po svojih javnih nastopanjih kot po političnih stališčih. Trump jo je izbral izključno na priporočilo ministra za zdravje Roberta F. Kennedyja ml. »Bobbyju se je zdela fantastična,« je dejal predsednik ter dodal, da je sicer ne pozna.

Priporočilo o psihedelikih je Casey Means podala v svoji knjigi Dobra energija iz leta 2024, ki jo je napisala skupaj z bratom Calleyjem Meansom, podjetnikom, ki dela v Trumpovi administraciji kot zdravstveni svetovalec in ki je na veliko investiral v biofarmacevtska podjetja, specializirana za psihedelike.

Casey Means predlaga številne strategije, ki pomagajo ljudem »obvladovati in zdraviti stresorje, travme in miselne vzorce, ki nas sicer omejujejo in prispevajo k našemu slabemu presnovnemu zdravju in uspehu«.

Ena takšnih strategij je »razmislek o terapiji s pomočjo psilocibina«, spojine, ki jo najdemo v psihedeličnih gobah. Svoje razmišljanje o tej temi je opisala v odlomku, ki obsega 750 besed.