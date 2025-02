Razkrito, o čem sta govorila najmočnejša predsednika na svetu! Putin povabil Trumpa v Moskvo

Ameriški predsednik Donald Trump in ruski voditelj Vladimir Putin sta danes govorila po telefonu, so potrdili v Beli hiši in Kremlju. Rusija in ZDA bosta nemudoma začeli pogovore o Ukrajini, je po pogovorih dejal Trump.

Državnega sekretarja Marca Rubia, direktorja Cie Johna Ratcliffa, svetovalca za nacionalno varnost Michaela Waltza ter veleposlanika in posebnega odposlanca Steva Witkoffa sem prosil, naj vodijo pogajanja, za katera sem trdno prepričan, da bodo uspešna.

Iz Kremlja pa so sporočili, da sta se strinjala, da je »napočil čas za sodelovanje«. Pogovor med predsednikoma je potekal dan po tem, ko je Ruska federacija izpustila ameriškega državljana.

Putin povabil Trumpa v Moskvo

Po pogovoru se je Trump oglasil na svojem profilu na družbenem omrežju Truth. Razkril je, o čem sta se pogovarjala.

»Pogovarjala sva se o Ukrajini, Bližnjem vzhodu, energetskem sektorju, umetni inteligenci, moči dolarja in drugih pomembnih temah. Dogovorila sva se, da bomo sodelovali, zelo tesno, vključno z obiski držav.

Strinjala sv se tudi, da morajo naše ekipe nemudoma začeti pogajanja, začeli pa bomo tako, da bomo poklicali predsednika Ukrajine Volodimirja Zelenskega in ga obvestili o pogovoru. To bom naredil takoj zdaj,«.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je razkril, da je ruski predsednik Trumpa povabil v Moskvo, navajajo RIA Novosti.

Vrnitev Ukrajine na meje pred 2014 ni uresničljiva

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je sice pred tem dejal, da ZDA ne vidijo članstva Ukrajine v Natu kot del rešitve za končanje vojne. Menil je tudi, da vrnitev Ukrajine na meje pred letom 2014 ni uresničljiva. Evropske zaveznice bi morale zagotoviti levji delež pomoči za Kijev, je še dejal Hegseth in izključil napotitev ameriških sil v Ukrajino.

»Združene države ne verjamejo, da je članstvo Ukrajine v Natu realističen izid dogovorjene rešitve,« je dejal Hegseth na srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v Bruslju, kjer se bodo v četrtek na zasedanju sestali obrambni ministri Nata.

ZDA se zavzemajo za čimprejšnjo končanje uničujoče vojne v Ukrajini in za vzpostavitev trajnega miru, predpogoj za to pa je po njegovih besedah »realna ocena stanja na bojišču«.

»Vendar moramo začeti s spoznanjem, da je vrnitev na ukrajinske meje izpred leta 2014 nerealističen cilj. Prizadevanje za ta iluzorni cilj bo samo podaljšalo vojno in povzročilo več trpljenja,« je dodal.