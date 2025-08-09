Trump in Putin se bosta srečala v petek, zdaj je znano tudi, kje

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social naznanil, da se bo z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom srečal prihodnji petek na Aljaski. Da se bosta predsednika svetovnih velesil prihodnji teden srečala, je Trump sicer sporočil že včeraj, ni pa še bilo takrat jasno, kje.

Nekateri so omenjali celo prestolnico naše zahodne sosede, medtem ko so bili drugi prepričani, da se bo sestanek zgodil nekje na Bližnjem vzhodu.

Obe lokaciji sta zdaj obe strani ovrgli, tudi v Kremlju so namreč danes potrdili, da bo srečanje voditeljev potekalo na Aljaski, izbiro kraja vrha pa označili za »precej logično«. »Rusija in ZDA sta tesni sosedi s skupno mejo,« je pojasnil svetovalec Kremlja Jurij Ušakov in dodal, da je Moskva povabila Trumpa, da po vrhu obišče Rusijo.

Izmenjava ozemlja

Trump je glede srečanja s Putinom na vrhu z voditeljema Armenije in Azerbajdžana v Beli hiši tudi dejal, da bo mirovni sporazum med Rusijo in Ukrajino vključeval nekaj izmenjave ozemlja. »Zelo pričakovano srečanje med mano kot predsednikom ZDA in predsednikom Vladimirjem Putinom iz Rusije bo potekalo naslednji petek, 15. avgusta 2025, v čudoviti zvezni državi Aljaski. Nadaljnje podrobnosti bodo sledile,« je objavil Trump.

Ameriški predstavniki, vključno s Trumpom, so evropske voditelje in ukrajinske uradnike seznanili z načrtom, ki ga je predlagal Putin, da se ustavi vojna v Ukrajini v zameno za znatne ozemeljske koncesije s strani Kijeva, so pojasnili uradniki, seznanjeni z zadevo.

Načrt, ki ga je Putin predstavil Trumpovemu odposlancu Stevu Witkoffu na sredinem srečanju v Moskvi, bi od Ukrajine zahteval, da odstopi vzhodni Donbas, ki ga Rusija že večinoma zaseda, ter Krim, ki si ga je Rusija nezakonito priključila leta 2014. Načrt bi zamrznil trenutne bojne črte, vendar so ostale podrobnosti predloga še vedno nejasne.

Sankcij ni napovedal

Ni jasno, kaj bi načrt pomenil za dve drugi regiji v Ukrajini, Zaporožje in Herson, kjer Rusija nadzira dele ozemlja, razen da bi Rusija tam ustavila svojo ofenzivo. Prav tako ni jasno, kaj je z drugimi Putinovimi zahtevami za končanje vojne, kot je zahteva, da Ukrajina nikoli ne bo pristopila k zvezi Nato.

V začetku tega tedna je Trump obljubil, da bo uvedel nove sankcije proti Rusiji, če Putin do petka ne bo končal vojne v Ukrajini, vendar je v četrtek zavzel manj trdno stališče in novinarjem v Ovalni pisarni dejal, da bo odvisno od Putina, ali bo petkov rok veljal. Trump sankcij ni napovedal.