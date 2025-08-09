LOKACIJO POTRDILA OBA

Trump in Putin se bosta srečala v petek, zdaj je znano tudi, kje

Moskva je povabila Trumpa, da po vrhu obišče Rusijo.
Fotografija: Srećanje bo v petek, ne opnedeljek. FOTO: Brendan Smialowski/Afp
Odpri galerijo
Srećanje bo v petek, ne opnedeljek. FOTO: Brendan Smialowski/Afp

B. K. P., STA
09.08.2025 ob 09:34
B. K. P., STA
09.08.2025 ob 09:34

Poslušajte

Čas branja: 2:45 min.

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social naznanil, da se bo z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom srečal prihodnji petek na Aljaski. Da se bosta predsednika svetovnih velesil prihodnji teden srečala, je Trump sicer sporočil že včeraj, ni pa še bilo takrat jasno, kje. 

Nekateri so omenjali celo prestolnico naše zahodne sosede, medtem ko so bili drugi prepričani, da se bo sestanek zgodil nekje na Bližnjem vzhodu.

Obe lokaciji sta zdaj obe strani ovrgli, tudi v Kremlju so namreč danes potrdili, da bo srečanje voditeljev potekalo na Aljaski, izbiro kraja vrha pa označili za »precej logično«. »Rusija in ZDA sta tesni sosedi s skupno mejo,« je pojasnil svetovalec Kremlja Jurij Ušakov in dodal, da je Moskva povabila Trumpa, da po vrhu obišče Rusijo.

Izmenjava ozemlja

Trump je glede srečanja s Putinom na vrhu z voditeljema Armenije in Azerbajdžana v Beli hiši tudi dejal, da bo mirovni sporazum med Rusijo in Ukrajino vključeval nekaj izmenjave ozemlja. »Zelo pričakovano srečanje med mano kot predsednikom ZDA in predsednikom Vladimirjem Putinom iz Rusije bo potekalo naslednji petek, 15. avgusta 2025, v čudoviti zvezni državi Aljaski. Nadaljnje podrobnosti bodo sledile,« je objavil Trump.

Ameriški predstavniki, vključno s Trumpom, so evropske voditelje in ukrajinske uradnike seznanili z načrtom, ki ga je predlagal Putin, da se ustavi vojna v Ukrajini v zameno za znatne ozemeljske koncesije s strani Kijeva, so pojasnili uradniki, seznanjeni z zadevo.

Načrt, ki ga je Putin predstavil Trumpovemu odposlancu Stevu Witkoffu na sredinem srečanju v Moskvi, bi od Ukrajine zahteval, da odstopi vzhodni Donbas, ki ga Rusija že večinoma zaseda, ter Krim, ki si ga je Rusija nezakonito priključila leta 2014. Načrt bi zamrznil trenutne bojne črte, vendar so ostale podrobnosti predloga še vedno nejasne.

Sankcij ni napovedal

Ni jasno, kaj bi načrt pomenil za dve drugi regiji v Ukrajini, Zaporožje in Herson, kjer Rusija nadzira dele ozemlja, razen da bi Rusija tam ustavila svojo ofenzivo. Prav tako ni jasno, kaj je z drugimi Putinovimi zahtevami za končanje vojne, kot je zahteva, da Ukrajina nikoli ne bo pristopila k zvezi Nato.

V začetku tega tedna je Trump obljubil, da bo uvedel nove sankcije proti Rusiji, če Putin do petka ne bo končal vojne v Ukrajini, vendar je v četrtek zavzel manj trdno stališče in novinarjem v Ovalni pisarni dejal, da bo odvisno od Putina, ali bo petkov rok veljal. Trump sankcij ni napovedal.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Dpnald Trump Vladimir Putin srečanje vojna Ukrajina

Priporočamo

Premium
19-letnica, ki med počitnicami služi denar kot poštarica, prijavila posavskega podjetnika
Po brutalnem napadu v Poreču Tea odpustili iz bolnišnice
Spet zastoji na primorki, počilo je v smeri Kopra, previdno tudi na gorenjski avtocesti
Luko Dončića s tribun bodrila tudi njegova največja oboževalka (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Premium
19-letnica, ki med počitnicami služi denar kot poštarica, prijavila posavskega podjetnika
Po brutalnem napadu v Poreču Tea odpustili iz bolnišnice
Spet zastoji na primorki, počilo je v smeri Kopra, previdno tudi na gorenjski avtocesti
Luko Dončića s tribun bodrila tudi njegova največja oboževalka (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.