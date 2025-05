Trump in Putin končala telefonski pogovor, ki je trajal več kot dve uri

Predsednika ZDA in Rusije Donald Trump in Vladimir Putin sta danes končala telefonski pogovor, ki je trajal več kot dve uri. Putin je pogovor označil za koristen in Trumpu predstavil svoje stališče glede prekinitve ognja z Ukrajino, je ob sklicevanju na rusko tiskovno agencijo Tass poročala ameriška televizija CNN.

Putin je po pogovoru s Trumpom, ki je po njegovih navedbah trajal več kot dve uri, še dejal, da so nedavna pogajanja v Istanbulu svet usmerila na pravo pot k rešitvi konflikta v Ukrajini.

Pogovor med predsednikoma je namreč sledil prvim neposrednim pogajanjem med predstavniki Rusije in Ukrajine v Istanbulu po letu 2022. Pogajalci so se prejšnji teden dogovorili le o izmenjavi vojnih ujetnikov, razpravljali pa so tudi o prekinitvi ognja in morebitnem srečanju predsednikov držav.

Pred začetkom pogovora

Trump se bo sicer danes slišal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in nekaterimi članicami zveze Nato.

Kot je pred začetkom pogovora s Putinom sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, je cilj ameriškega predsednika doseči prekinitev ognja. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je pred pogovorom opozoril, da rešitev konflikta v Ukrajini »vključuje veliko število nians, o katerih je treba razpravljati«.