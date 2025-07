Trump in Musk na bojni nogi! Trump namignil celo na njegovo deportacijo (VIDEO)

Milijarder Elon Musk je v ponedeljek na svojem družbenem omrežju X znova ostro kritiziral predlog zakona o proračunu in davčnih olajšavah, ki ga trenutno obravnava ameriški senat.

»Vsak član kongresa, ki se je zavzemal za zmanjšanje državne porabe, potem pa takoj glasoval za največje povečanje ameriškega dolga v zgodovini, bi moral iz sramu skloniti glavo. In prihodnje leto bodo izgubili volitve, pa če bo to zadnja stvar, ki jo bom naredil,« je na omrežju X zapisal Musk.

Trump se je obregnil ob višino subvencij, namignil celo na njegovo deportacijo

Trump se je v odzivu na Muskove zapise obregnil ob državne subvencije, ki jih prejemajo milijarderjeva podjetja. Med drugim je predlagal, da bi urad za vladno učinkovitost (Doge), ki ga je do konca maja vodil Musk, vzel pod drobnogled Muskove poslovne interese. »Nič več izstrelitev raket, satelitov ali proizvodnje električnih avtomobilov in naša država bi prihranila bogastvo,« je navedel.

Trump je kasneje danes celo namignil na možnost deportacije Muska, ki je lani celo sam priznal, da v času študija morda ni imel urejenega dovoljenja za delo v ZDA. »Ne vem. Morali bomo pogledati,« je na novinarsko vprašanje o možnosti deportacije Muska med obiskom Floride odgovoril Trump in dodal, da bodo morda nad Muska poslali Doge - urad za vladno učinkovitost, ki ga je priseljenec iz Južne Afrike nekoč vodil.

Novo besedno vojno med Trumpom in Muskom je sicer sprožil začetek maratonskega glasovanja o demokratskih dopolnilih k predlogu zakona o proračunu in davčnih olajšavah, ki vsebuje veliko davčnih olajšav za podjetja in posameznike, predvsem premožnejše, ter predvideva zmanjšanje porabe za zdravstvo revnejših Američanov, v ameriškem senatu.