Trump ima pred petkom zelo resno sporočilo za Putina: »Posledice bodo zelo resne«

Ameriški predsednik Donald Trump je danes opozoril, da se bo Rusija soočila »z zelo resnimi posledicami«, če se ruski predsednik Vladimir Putin po petkovem srečanju na Aljaski ne bo strinjal s končanjem vojne v Ukrajini. Ob tem je omenil, da želi kmalu pripraviti drugo srečanje s Putinom in tudi ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

»Posledice bodo zelo resne,« je dejal Trump dva dni pred napovedanim srečanjem z ruskim predsednikom, ne da bi navedel podrobnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump se bo v petek sestal s Putinom v Anchorageu na Aljaski, kar bo prvo srečanje med ruskim voditeljem in aktualnim ameriškim predsednikom po letu 2021. Govorila naj bi o končanju vojne v Ukrajini.

Na prvem srečanju »bomo ugotovili, kje smo in kaj počnemo«, je pojasnil Trump. »Če bo prvo srečanje v redu, bomo imeli hitro drugo srečanje med predsednikom Putinom in predsednikom Zelenskim ter mano, če me bodo želeli tam,« je dodal.

Trump danes že imel eno srečanje

Trump se je pred srečanjem s Putinom danes pogovarjal z voditelji več evropskih držav, EU in Nata ter Zelenskim. Razpravljali so o prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini, pri čemer so evropski voditelji med drugim poudarili, da je na srečanju med Trumpom in Putinom pomembno zaščititi interese Ukrajine in Evrope.

Trump je danes zagotovil, da namerava po petkovem srečanju poklicati Zelenskega in druge evropske voditelje. Današnji video pogovor z evropskimi voditelji in Zelenskim pa je opisal kot »zelo dobrega«. »Ocenil bi ga z 10, zelo prijateljsko,« je v pogovoru z novinarji pokomentiral Trump, ki se je v Washingtonu udeležil razglasitve nagrad za umetnost Kennedyjevega centra.

Podpredsednik ZDA JD Vance pa je danes med obiskom ameriških vojakov v Angliji zagotovil, da si Washington prizadeva »ponovno vzpostaviti mir v Evropi«. Pri tem je dodal, da je nemogoče vzpostaviti mir, če nasprotniki »ne bodo zaskrbljeni, da imamo odlično letalstvo in vojsko, ki bosta podprla mir«, poroča britanski BBC.