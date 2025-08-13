SREČANJE VODITELJEV

Trump ima pred petkom zelo resno sporočilo za Putina: »Posledice bodo zelo resne«

Trump se bo v petek sestal s Putinom v Anchorageu na Aljaski, kar bo prvo srečanje med ruskim voditeljem in aktualnim ameriškim predsednikom po letu 2021.
Fotografija: Vladimir Putin in Donald Trump FOTO: Ilya Pitalev Afp
Odpri galerijo
Vladimir Putin in Donald Trump FOTO: Ilya Pitalev Afp

STA
13.08.2025 ob 21:55
13.08.2025 ob 22:47
STA
13.08.2025 ob 21:55
13.08.2025 ob 22:47

Poslušajte

Čas branja: 2:23 min.

Ameriški predsednik Donald Trump je danes opozoril, da se bo Rusija soočila »z zelo resnimi posledicami«, če se ruski predsednik Vladimir Putin po petkovem srečanju na Aljaski ne bo strinjal s končanjem vojne v Ukrajini. Ob tem je omenil, da želi kmalu pripraviti drugo srečanje s Putinom in tudi ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

»Posledice bodo zelo resne,« je dejal Trump dva dni pred napovedanim srečanjem z ruskim predsednikom, ne da bi navedel podrobnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump se bo v petek sestal s Putinom v Anchorageu na Aljaski, kar bo prvo srečanje med ruskim voditeljem in aktualnim ameriškim predsednikom po letu 2021. Govorila naj bi o končanju vojne v Ukrajini.

Na prvem srečanju »bomo ugotovili, kje smo in kaj počnemo«, je pojasnil Trump. »Če bo prvo srečanje v redu, bomo imeli hitro drugo srečanje med predsednikom Putinom in predsednikom Zelenskim ter mano, če me bodo želeli tam,« je dodal.

Trump danes že imel eno srečanje

Trump se je pred srečanjem s Putinom danes pogovarjal z voditelji več evropskih držav, EU in Nata ter Zelenskim. Razpravljali so o prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini, pri čemer so evropski voditelji med drugim poudarili, da je na srečanju med Trumpom in Putinom pomembno zaščititi interese Ukrajine in Evrope.

Trump je danes zagotovil, da namerava po petkovem srečanju poklicati Zelenskega in druge evropske voditelje. Današnji video pogovor z evropskimi voditelji in Zelenskim pa je opisal kot »zelo dobrega«. »Ocenil bi ga z 10, zelo prijateljsko,« je v pogovoru z novinarji pokomentiral Trump, ki se je v Washingtonu udeležil razglasitve nagrad za umetnost Kennedyjevega centra.

Podpredsednik ZDA JD Vance pa je danes med obiskom ameriških vojakov v Angliji zagotovil, da si Washington prizadeva »ponovno vzpostaviti mir v Evropi«. Pri tem je dodal, da je nemogoče vzpostaviti mir, če nasprotniki »ne bodo zaskrbljeni, da imamo odlično letalstvo in vojsko, ki bosta podprla mir«, poroča britanski BBC.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Donald Trump Vladimir Putin Volodimir Zelenski srečanje Ukrajina Rusija ZDA Nato vojna v Ukrajini

Priporočamo

Robert Golob in Tina Gaber naj bi se še letos poročila
V Sloveniji gorijo oranžni alarmi, na Hrvaškem rdeči, v nedeljo pa preobrat (FOTO)
V med Slovenci priljubljenem istrskem kraju množični spopad
Velika tragedija v vasi Trešnjevica: 12-letnik prišel k starima staršema in umrl

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Komentarji:

Priporočamo

Robert Golob in Tina Gaber naj bi se še letos poročila
V Sloveniji gorijo oranžni alarmi, na Hrvaškem rdeči, v nedeljo pa preobrat (FOTO)
V med Slovenci priljubljenem istrskem kraju množični spopad
Velika tragedija v vasi Trešnjevica: 12-letnik prišel k starima staršema in umrl

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.