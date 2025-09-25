Trump grdo ponižal Bidna: Poglejte, kaj je postavil namesto njegovega portreta (VIDEO)

Bela hiša je v bližini Ovalne pisarne odkrila »Predsedniški pločnik slavnih« z uokvirjenimi portreti nekdanjih predsednikov, fotografija na prostoru, rezerviranem za portret Joeja Bidna, pa je pritegnila veliko pozornosti.

Ameriški predsednik Donald Trump je v posmeh svojemu predhodniku njegov portret namreč zamenjal s fotografijo avtomatskega kemičnega svinčnika. To je naprava za natančno posnemanje podpisa, ki se običajno uporablja za podpisovanje večje količine dokumente, predsedniki pa so jo že prej uporabljali za podpisovanje pisem in razglasov, je navedel Reuters.

Trump je v preklosti večkrat zatrdil, da je Biden pri podpisovanju pomembnih dokumentov uporabljal takšen svinčnik. Podvomil je v predsednikovo duševno sposobnost in obtožil njegove pomočnike, da so sprejemali ključne odločitve.

Trump je svoje načrte za portrete napovedal v intervjuju za The Daily Caller pred nekaj tedni in trdil, da ne bodo vsi predsedniki obravnavani enako. Na vprašanje, ali bo na voljo tudi Bidenov portret, je Trump odgovoril: »Obesili bomo sliko svinčnika«.