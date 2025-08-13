Trump gradi »Zlato kupolo« – raketni sistem, kakršnega svet še ni videl

Pentagon je ameriškim obrambnim podjetjem predstavil načrte za nov raketni obrambni sistem »Zlata kupola«, ki naj bi imel štiri sloje zaščite – enega v vesolju in tri na kopnem – z enajstimi baterijami kratkega dosega, razporejenimi po celinskem delu ZDA, Aljaski in Havajih.

Kot poroča Reuters, gre za projekt brez primere po zahtevnosti, z ambicioznim rokom dokončanja do leta 2028, ki ga je določil ameriški predsednik Donald Trump.

Enormna cena in številna vprašanja

Po predstavitvi z oznako »Go Fast, Think Big!« (»Delaj hitro, razmišljaj velikopotezno«) bi sistem stal približno 175 milijard dolarjev, vendar še ni določeno, koliko bo izstrelitvenih naprav, prestreznikov, zemeljskih postaj in raketnih lokacij.

Kongres je doslej odobril 25 milijard dolarjev, dodatnih 45,3 milijarde pa je predvidenih v proračunskem predlogu za leto 2026.

»Zlata kupola« je navdihnjena z izraelskim obrambnim sistemom »Železna kupola«, a bo precej večja zaradi obsega ozemlja, ki ga mora pokrivati, in groženj, ki jih mora nevtralizirati. Sistem bo imel vesoljski sloj za zaznavanje in sledenje izstrelkom ter tri kopenske sloje s prestrezniki, radarskimi sistemi in potencialno laserji.

Novi raketni poligon v osrčju ZDA

Med presenečenji predstavitve je načrtovani veliki raketni poligon na Srednjem zahodu, namenjen novi generaciji prestreznikov (NGI) podjetja Lockheed Martin. Ti bodo skupaj s sistemoma THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) in Aegis tvorili »zgornji sloj« obrambe.

NGI je posodobljena raketa za obstoječe omrežje Ground-Based Midcourse Defense (GMD), ki trenutno predstavlja glavni ameriški ščit proti medcelinskim balističnim izstrelkom. Poleg obstoječih GMD izstrelitvenih mest v Kaliforniji in na Aljaski je načrtovano še tretje na Srednjem zahodu.

Tehnični izzivi in industrijski partnerji

Po poročanju Reutersa so med tehničnimi ovirami tudi zamude v komunikaciji v t. i. »kill chain« – verigi od odkritja do uničenja tarče.

V projekt so vključena podjetja Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX in Boeing, medtem ko podjetja SpaceX Elona Muska v predstavitvi niso omenili, čeprav je sodelovalo na razpisu skupaj s podjetjema Palantir in Anduril. Pentagon je sporočil, da zbira informacije od industrije, akademskih krogov in državnih laboratorijev, vendar meni, da bi bilo »neprimerno« razkrivati več podrobnosti v zgodnji fazi projekta.

Cilj: uničenje raket v začetni fazi leta

Eden ključnih ciljev »Zlate kupole« je uničenje raket v fazi pospeševanja, ko se te še počasi in predvidljivo vzpenjajo skozi atmosfero. Načrtujejo razvoj vesoljskih prestreznikov, ki bi se na grožnje odzvali hitreje.

V predstavitvi so poudarili, da ZDA doslej še nikoli niso izdelale plovila, ki bi zdržalo vročino ponovnega vstopa v atmosfero in hkrati zadelo sovražni izstrelek. Končni sloji obrambe (»under layer« in »Limited Area Defense«) bodo vključevali nove radarje, obstoječi sistem Patriot ter nov univerzalni izstrelnik za sedanje in prihodnje prestreznike, z možnostjo hitre premestitve na različna bojišča brez stalnih baz.

Strogi roki in vodstvo projekta

Na čelu »Zlate kupole« je general Vesoljskih sil ZDA Michael Guetlein, ki ima 30 dni od imenovanja 17. julija, da oblikuje ekipo, nato še 60 dni za predstavitev začetnega dizajna sistema in 120 dni za celovit načrt izvedbe, vključno s sateliti in zemeljskimi postajami.

Po poročanju Reutersa bo projekt, če bo uspešen, ustvaril večslojni obrambni ščit brez primere v ameriški zgodovini – neke vrste »Železno kupolo na steroidih«, prilagojeno velikosti in grožnjam, s katerimi se soočajo Združene države.