Trump ga je na poroki vzel v roke: »Ste me pogrešali?« (VIDEO)

Jon Arrigo in Megan Noderer sta se ta konec tedna poročila na veliki slovesnosti v zasebnem klubu nekdanjega ameriškega predsednika Mar-a-Lago na Floridi. A ne le to imela sta tudi posebnega gosta presenečenja. S prihodom ju je počastil Donald Trump.



Trump je pograbil mikrofon in na poroki imel politični govor. »Pogrešali ste me,« je dejal uvodoma in nato govoril o svojem nasledniku Joe Bidnu, meji z Mehiko, Iranu in Kitajski.







Po političnem govoru se je na kratko posvetil tudi mladoporočencema: »Čudovit par sta.«



