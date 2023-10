Trump doživel nov hud udarec. Ta ga bo še posebej prizadel

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je že drugič v treh letih padel s Forbesovega seznama 400 najbogatejših Američanov.

Trump, katerega premoženje je ocenjeno na 2,6 milijarde dolarjev, ima 300 milijonov dolarjev manj od kriterijev, ki jih določa Forbesov seznam 400, kar je hud udarec za nekdanjega predsednika, za katerega revija pravi, da je že desetletja »obseden« s seznamom.

Forbes je sporočil, da se je neto vrednost nekdanjega predsednika zmanjšala za več kot 600 milijonov dolarjev v primerjavi z letom prej, pri čemer je glavni razlog za to navedel Trumpovo platformo družbenih medijev Truth Social. Po poročanju revije je Trumpov 90-odstotni delež v matičnem podjetju Truth Social padel s približno 730 milijonov dolarjev na manj kot 100 milijonov dolarjev.

Forbes je navedel, da sta pri padcu njegovega bogastva vlogo odigrali tudi Trumpovi poslovni stavbi v San Franciscu in New Yorku, katerih vrednost se je zmanjšala za milijone dolarjev.

Prvi dan sojenja

Objava seznama sovpada z začetkom civilnega sojenja Trumpu glede goljufije v New Yorku, kjer se sooča s tožbo newyorške državne tožilke Leticie James zaradi domnevne goljufije, ki traja več kot desetletje.

Na prvi dan sojenja v ponedeljek so tožilci Michaelu Cohenu, Trumpovemu odvetniku in posredniku, pokazali, da sta on in nekdanji finančni direktor Trumpove organizacije Allen Weiselberg odgovorna za napihovanje premoženja nekdanjega predsednika, da bi »dobili vsoto, ki jo je želel gospod«.

Cohen je tožilcem dal primer, če bi Trump morda želel biti »višje na Forbesovem seznamu«, bi predlagal, da na primer njegova neto vrednost 6 milijard dolarjev znaša 8 milijard dolarjev.

Ko je James septembra lani napovedal tožbo proti Trumpu, je opozorila na Cohenovo kongresno pričanje leta 2019, v katerem je trdil, da je Trump močno precenjeval svoje bogastvo, preden je prevzel položaj.

Po navedbah revije je bil Trump leta 1996 uvrščen na seznam Forbes 400, kjer je ostal do leta 2021, ko je njegovo premoženje padlo na 2,5 milijarde dolarjev, kar je približno 400 milijonov dolarjev pod zahtevanim pragom za seznam.

Takrat je Forbes dejal, da je Trump obdržal lastnino po prevzemu položaja leta 2017, namesto da bi dal denar v sklad za sledenje indeksom, kar ga je po njegovih besedah ​​stalo 2 milijardi dolarjev. Pandemija covida-19 je zadala udarec tudi Trumpu, poroča telegraf.rs.