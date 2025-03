Trump: Če se Kanada in EU združita, da bi nam škodovali, jim bom uvedel veliko višje carine

Predsednik ZDA Donald Trump je zagrozil z uvedbo 'veliko višjih' carin Evropski uniji (EU) in Kanadi, če bosta sodelovali v prizadevanjih proti carinam. »Če bo Evropska unija sodelovala s Kanado z namenom povzročiti gospodarsko škodo ZDA, bodo uvedene obsežne carine, veliko večje od trenutno načrtovanih, da zaščitimo najboljšega prijatelja, kar sta ga ti dve državi kdaj imeli,« je zapisal Trump na družbenem omrežju Truth Social.

FOTO: Truth Social

Trump je včeraj napovedal uvedbo 25-odstotne carine na 'vsa vozila, ki niso proizvedena v Združenih državah Amerike', pri čemer naj bi pristojbine začele veljati 2. aprila. Njegov sodelavec iz Bele hiše, Will Scharf, je pojasnil, da se nove carine nanašajo na 'tuje avtomobile in lahka tovorna vozila' ter da so dodatek k carinam, ki so že v veljavi.

Odprtje nove fronte v naraščajoči svetovni trgovinski vojni

Najpomembnejše je, da se bodo carine uporabljale tudi za avtomobilske dele – mnogi izmed njih se v ZDA uvažajo iz tujine in uporabljajo pri proizvodnji ameriških avtomobilov. Scharf ocenjuje, da bodo ukrepi ZDA prinesli 'več kot 100 milijard dolarjev novih letnih prihodkov'.

Svetovni trgi so se odzvali burno, saj se je odprla nova fronta v vse bolj zaostreni globalni trgovinski vojni. Po Trumpovi napovedi so padle delnice ameriških in azijskih avtomobilskih proizvajalcev. Trump je že prej prekinil dolgo uveljavljene svetovne trgovinske odnose z uvedbo uvoznih carin na blago iz Mehike, Kanade in Kitajske ter z obremenitvami na ves uvoz jekla in aluminija.

Bela hiša trdi, da bodo najnovejše carine 'zaščitile in okrepile' ameriško avtomobilsko industrijo, čeprav analitiki opozarjajo, da ameriški proizvajalci avtomobilov za sestavljanje vozil uporabljajo dele z vsega sveta, kar pomeni, da bi carine lahko vplivale tudi nanje.

EU in Kanada še nista podali nobene izjave, ki bi nakazovala, da se nameravata združiti z namenom škodovanja ZDA, kot je nakazano v Trumpovi objavi, vendar sta nakazali, da bi lahko odgovorili na najnovejše dajatve.