Trump besnel v novem sporočilu, zdaj je zagrozil tudi Rusiji

Ameriški predsednik Donald Trump je danes zagrozil Rusiji z obsežnimi sankcijami, potem ko so ruske sile ponoči izvedle številne napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Ob tem se je v zapisu na svojem družbenem omrežju Truth Social zavzel za prekinitev ognja in dogovor o miru v Ukrajini.

»Glede na to, da Rusija na bojišču popolnoma uničuje Ukrajino, resno razmišljam o obsežnih bančnih sankcijah, drugih sankcijah in carinah proti Rusiji, dokler ne bosta dosežena prekinitev ognja in DOKONČNI DOGOVOR O MIRU. Rusiji in Ukrajini sporočam, sedite za mizo zdaj, preden bo prepozno,« je zapisal Trump.

Ranjenih najmanj 18 ljudi

Trump je svoje sporočilo objavil po tem, ko je Rusija ponoči sprožila obsežne napade na Ukrajino s skoraj 60 raketami in 200 droni. Tarča napadov na cilje po vsej državi je bila zlasti energetska infrastruktura, smrtnih žrtev ni bilo, ranjenih pa je bilo najmanj 18 ljudi.

Zelenski in Trump pred dnevi v Beli hiši. FOTO: Brian Snyder Reuters

Poziv ameriškega predsednika sledi njegovi torkovi odločitvi o prekinitvi vojaške pomoči Ukrajini, potem ko se je pred tednom dni v Beli hiši javno sprl z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, nedolgo zatem pa so ZDA prenehale deliti svoje obveščevalne podatke z Ukrajino.

Od prihoda v Belo hišo 20. januarja je Trump precej spremenil zunanjo politiko ZDA v primerjavi s politiko svojega predhodnika Joeja Bidna in se tesneje povezal z Moskvo. Obnovil je tudi stike z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, pri čemer zavrača številne kritike zaradi zbliževanja z Rusijo.