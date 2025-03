Trump besen na Putina, to Rusijo čaka, če ne bo konec vojne

Ameriški predsednik Donald Trump je po poročanju televizije NBC danes dejal, da je besen na ruskega predsednika Vladimirja Putina, ker je pod vprašaj postavil legitimnost ukrajinskih oblasti. Rusiji je zagrozil z dodatnimi carinami, če ne bo možno doseči dogovora o koncu vojne v Ukrajini. Ob tem je grožnje namenil tudi Iranu.

»Če se z Rusijo ne bomo mogli dogovoriti o ustavitvi prelivanja krvi v Ukrajini in če bom menil, da je za to kriva Rusija - kar morda ni res -, a če bom menil, da je za to kriva Rusija, bom uvedel sekundarne carine na nafto, na vso nafto iz Rusije,« je Trump davi dejal v telefonskem pogovoru z dopisnico televizije NBC Kristen Welker, ki je njegove besede citirala v današnji oddaji Meet The Press.

Sekundarne carine bi po njegovih besedah pomenile, da »ne morete poslovati v ZDA, če kupujete nafto iz Rusije«. Napovedal je, da bodo tovrstne ukrepe uvedli v roku meseca dni, če ne bo dogovora o prekinitvi ognja.

Trump je po poročanju NBC dejal še, da se Putin zaveda njegove jeze, vendar zatrdil, da imata z ruskim predsednikom »zelo dober odnos« in da se »jeza lahko hitro razkadi«, če bo naredil pravo stvar. Dodal je, da bosta govorila »še ta teden«.

Prizadeva se za čimprejšnje končanje

Trump si sicer od vrnitve na položaj predsednika ZDA prizadeva za čimprejšnje končanje več kot tri leta trajajoče vojne v Ukrajini, vendar njegovi vladi kljub pogovorom z obema stranema za zdaj ni uspelo doseči preboja.

Putin je ravno v četrtek predlagal, da bi Ukrajina začasno prešla pod upravo Združenih narodov, ki bi omogočila izvedbo volitev, pred tem pa je zavrnil ameriški predlog o 30-dnevni prekinitvi ognja. S tem je ujezil tako Kijev kot Washington.

Predsednik ZDA je medtem po navedbah televizije NBC v istem telefonskem pogovoru zagrozil tudi Iranu in dejal, da bo »prišlo do bombardiranja«, če bodo v Teheranu vztrajali pri svojem jedrskem programu.

Trump je ob vrnitvi na položaj napovedal politiko maksimalnega pritiska na Iran in je večkrat pozval k dogovoru glede jedrskih vprašanj, medtem ko Teheran vztrajno zavrača neposredne pogovore z Washingtonom, dokler ZDA ne bodo spremenile svojega pristopa.

Zelo brani članki v tem tednu: