VREMENSKE NEPRILIKE

Trst pod vodo! Silovit naliv spremenil ulice v reke, posnetki so pretresljivi (VIDEO)

Silovita ploha je poplavila mesto.
Fotografija: Neurje je razdejalo tudi ulice Trsa. FOTO: Meteoweb
Neurje je razdejalo tudi ulice Trsa. FOTO: Meteoweb

STA, N. Č.
03.09.2025 ob 07:43
STA, N. Č.
Trst je v torek zvečer zajel močan naliv, zaradi katerega so bile poplavljene številne ulice, poročajo lokalni mediji. O obilnih padavinah so poročali tudi iz Milj.

Po pisanju Primorskega dnevnika, ki se sklicuje na italijansko agencijo za okolje Arpa, je v Trstu okoli 19. ure v približno tridesetih minutah padlo 35 litrov dežja na kvadratni meter, kar je približno toliko, kolikor običajno skupaj zabeležijo v tretjini septembra.

Voda je poplavljala pločnike in ceste, v nekaterih delih mesta je poplavilo več trgovin in drugih lokalov.

Kasneje je po poročanju tržaškega dnevnika Il Piccolo območje zajelo še več ploh. Nalivi so poleg težav v prometu povzročili izpad oskrbe z elektriko v nekaterih delih mesta, pa tudi manjši zemeljski plaz, zaradi katerega se je porušil zid.

O močnih nalivih so v torek zvečer poročali tudi iz Milj, kjer je poplavilo več cest, tudi proti mejnemu prehodu Lazaret na meji s Slovenijo, še piše Il Piccolo na svoji spletni strani.

