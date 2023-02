Tropska nevihta sredi Milana

Centri dobrega počutja, velnesi in spaji, naj bi bili – no, središča dobrega počutja. Z njimi povezujemo popolno sproščenost, ponovno vzpostavljanje notranjega miru in že kraljevsko razvajanje.

A čeprav vse to ponujajo tudi italijanske terme QC Termemilano v osrčju Milana, kjer si lahko privoščite masaže, obrazne, lepotne in druge tretmaje, se znojite v savnah, zaplavate v zunanjem bazenu in uživate v umetnih slapovih ali masažnih bazenčkih, lahko tu doživite tudi besnečo naravo tropske nevihte.

Z bliski, strelami, močnimi nalivi in divjim pljuskanjem valov. Kar je za večino verjetno svetlobna leta oddaljeno od pojma sproščenosti. Vseeno pa je ta edinstvena veččutna izkušnja postala velikanski hit, ki ga popotniški blogerji in vlogerji v veliki večini srčno priporočajo. Vseeno bo še vedno vsak pri sebi moral presoditi, ali bo nevihtno sobo zapustil sproščen ali napet kot struna in živčna razvalina.

Novodobni turist hlepi po doživetjih. In prav ta obljubljajo milanske terme z nevihtno sobo, kjer se bodo prebudili prav vsi vaši čuti. Po stenah zatemnjenega prostora, ki mu kraljuje bazen, se (kot videoposnetki) valijo nevihtni oblaki, iz katerih vsake toliko šine oslepljujoča strela.

Vse seveda spremljajo zvočni učinki bobnečega grmenja, poka ob bliskih strel ter dežja, ki se skoraj zliva na vas. Slednji tudi zares, saj je strop celotne sobe kot velikanska prha. In da je izkušnja celovita, tudi voda v bazenu, v katerem zaplavate, ni mirna, pač se peni, valovi in rahlo besni.