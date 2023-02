Trije mladeniči čudežno preživeli

Kar devet dni po uničujočih potresih, ki so prejšnji teden prizadeli Turčijo in Sirijo, so neutrudni reševalci včeraj zjutraj izpod ruševin rešili še tri mladeniče. Na območju province Adiyaman so po dolgih 198 urah rešili življenja 17-letnega Muhammeda Enesa in 21-letnega Abdulbakija, ki sta bila ujeta v kotlovnici porušene stavbe, in 18-letnega Muhammeda Caferja Cetina. Žal upanje, da bodo trem čudežno preživelim sledili tudi drugi, vedno bolj ugaša.

Iskalne in reševalne ekipe počasi zaključujejo delo na prizadetih območjih

Število smrtnih žrtev katastrofalnega potresa se je približalo 40.000, iskalne in reševalne ekipe pa počasi zaključujejo delo na prizadetih območjih. Samo v Turčiji je število smrtnih žrtev naraslo na 31.643, več kot 80.000 ljudi pa je bilo ranjenih. V sosednji Siriji je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) umrlo najmanj 6000 ljudi. Koordinator ZN za humanitarno pomoč Martin Griffiths, ki je včeraj prispel v sirski Alep, je dejal, da pričakuje, da bo končno število smrtnih žrtev preseglo 50.000.

Na jugovzhodu Turčije je v zasilnih zavetiščih nastanjenih več kot 1,2 milijona ljudi. V najbolj prizadetih regijah v Turčiji je bilo doslej postavljenih približno 176.000 šotorov. Vlada opozarja, da se na prizadetih območjih pogosto dogajajo ropi. Do včeraj so organi pregona prijeli 97 oseb, obtoženih ropanja, skupno pa potekajo preiskave zoper 232 ljudi.

18-letni Muhammed Cafer Cetin je bil skupaj z leto mlajšim Abdulbakijem ujet v kotlovnici. FOTO: REUTERS

17-letni Muhammed Enes Yeninar je najmlajši od trojice čudežno preživelih. FOTO: REUTERS

Organizacija Bele čelade, ki s približno 3000 prostovoljci pomaga pri iskanju in reševanju na severozahodu Sirije, je sporočila, da so reševalne akcije na območjih pod nadzorom upornikov končane. Prizadevanja za pomoč otežuje tudi več kot desetletje trajajoča državljanska vojna.