Tri ure čakanja na gondolo: tem destinacijam se je bolje izogniti (FOTO)

Mnogi ljubitelji smučanja v Dolomitih, med katerimi je tudi zelo veliko Slovencev, so v letošnji sezoni, že 50. po vrsti, opazili, da je smučalo nekoliko manj ljudi. A kljub visokim cenam, v zadnji sezoni je bilo treba za dnevno vozovnico plačati kar 83 evrov, smučarski sistem Dolomiti Superski, ki velja za največjega na svetu, saj je v njem združenih 12 velikih smučišč, na katerih se smuča z enotno vozovnico, ostaja med najbolj obiskanimi in priljubljenimi smučišči Evrope.

S priljubljenostjo pa naraščajo tudi tegobe, na primer gneča pred vstopom na žičnice, na smučarskih progah in v kočah. Za vse tiste, ki se za drugo leto odločajo za odhod na to destinacijo, smo zbrali štiri najbolj oblegane točke v osrčju Dolomitov, ki so v resnici naravnost čudovite, a se jim je na vrhuncu sezone zaradi njihove priljubljenosti najbolje izogniti.

Izjemno lepa smučarska tura je na vrhuncu sezone postala žrtev masovnega turizma.

Kraljica Marmolada

Samo za vstop v nekatere koče je treba čakati eno uro. FOTO: Tina Horvat

Razvpita Sellaronda

Vsakdo se mora vsaj enkrat povzpeti na 3309 visok vrh kraljice Dolomitov, s katere se ob lepih dnevih vidi daleč po Evropi, tudi do Jadranskega morja in Benetk. Ker so to zanimivost začele uspešno tržiti razne agencije, se na spodnjo postajo gondole v kraju Malga Ciapella zgrinjajo polni avtobusi obiskovalcev iz bolj oddaljenih dolomitskih krajev, ti se pridružijo množici, ki do tam prismuča z okoliških smučišč. Včasih čakalna doba za gondolo presega celo tri ure! Sicer pa je smuka z vrha Punta Rocca, do kamor pripelje gondola, res nekaj posebnega, saj se spustiš več kot tisoč višinskih metrov v dolino.

Na razvpiti Sellarondi je vedno gneča. FOTO: Harald Wisthaler

Pravljična Seceda

Med najbolj razvpitimi ponudbami v sistemu Dolomiti Superski je znamenita povezovalna tura Sellaronda, ko obkrožiš dolomitski tritisočak Piz Boe in presmučaš doline Val Gardena, Alta Badia, Arabba in Val di Fassa. Pri tem prečkaš štiri smučišča in narediš kar 44 kilometrov. Zaradi vedno večjega zanimanja, ki so ga spodbudile tudi številne objave na družbenih omrežjih, je sicer izjemno lepa tura na vrhuncu sezone postala žrtev masovnega turizma, z dolgimi vrstami za žičnice in preveč smučarji na progah, ki sledijo oranžnim napisom za smer urnega kazalca ali zelenim za obratno smer. Med njimi je vsako leto več začetnikov, ki želijo na vsak način narediti kljukico za opravljeni izziv.

Na sončni strani doline Val Gardena je razgledna 2519 metrov visoka gora Seceda, ki je poleg znamenitih Treh Cin postala najbolj fotografirano območje v Dolomitih. Z vrha Secede, na katero pripelje gondola iz mesteca Ortisei, vodi v dolino ena najdaljših in najlepših smučarskih prog v Dolomitih – 10,5 km dolga La Longia. Vodi tudi skozi slikovito sotesko z zamrznjenimi slapovi in potočki, žal pa je tudi pravljična Seceda zaradi objav na družbenih omrežjih postala množično obiskan cilj. Predvsem so dolge vrste za gondolo, čakalna doba je tudi čez uro in pol.

Za gondolo na Secedo se včasih čaka tudi več kot dve uri! FOTO: Tina Horvat

Veličastni Lagazuoi

Prav v srcu Dolomitov, na 2778 metro visoki gori Lagazuoi, kjer so med prvo svetovno vojno zgradili mnoge vojaške rove in bunkerje, se začenja ena najlepših smučarskih prog na svetu. 8,5 km dolga pista Armentarola z vršaca vodi pod skupino Tofane po slikoviti dolini mimo zaledenelih slapov in idilične koče Scotoni, kjer imajo v ogradi tudi perujske alpake, konča pa se z znamenito žičnico s konjsko vprego, ki smučarje pripelje do izhodišča v kraju Armentarola. A tudi ta dolomitski čudež je postal preveč priljubljen, zato je treba na gondolo včasih čakati tudi dve uri, prav tako so dolge vrste za okrepčilo v koči Scotoni.