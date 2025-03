Tri od štirih pogrešanih vojakov našli mrtve (FOTO)

Tri od štirih ameriških vojakov, ki so prejšnji teden izginili med urjenjem na vzhodu Litve, so danes našli mrtve, je potrdila ameriška vojska. Iz močvirja so izvlekli tudi njihovo oklepno vozilo, četrtega vojaka še vedno iščejo.

»Trije vojaki ameriške vojske (...) so bili danes, 31. marca, najdeni mrtvi v Litvi,« je v izjavi zapisal urad ameriške vojske za Evropo in Afriko. Dodali so, da se »operacija iskanja četrtega vojaka nadaljuje«.

Izginili so med urjenjem

Četverica ameriških vojakov je prejšnji torek izginila med urjenjem blizu mesta Pabrade na vzhodu Litve, kjer se blizu meje z Belorusijo nahaja vojaško vadbišče.

Kmalu zatem so v sredo zvečer na močvirnatem območju blizu vadbišča našli njihovo oklepno vozilo M88 hercules, toda niso mogli potrditi, da so bili vojaki v njem.

Litovska obrambna ministrica Dovile Šakaliene je takrat dejala, da bo vozilo težko izvleči, ker tehta več deset ton in je približno pet metrov globoko v blatu.

Na območju so zgradili novo cesto, da bi olajšali prihod težke opreme. Obenem so z izsuševanjem v zadostni meri znižali gladino vode, da so lahko začeli z izkopavanjem.

