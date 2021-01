Tri mesece živel na letališču

Ima magisterij iz gostinstva in turizma.

Junak Toma Hanksa je podobno doživel v filmu Terminal. Foto: Press Release

Film Terminal, ki je leta 2004 nastal v režiji velikegain predstavlja nesrečnega potnika, ki ob razpadu svoje države obtiči na newyorškem letališču JKF, upodobil ga je oskarjevec, se ob ogledu zdi povsem neverjeten, pa čeprav se scenarij ohlapno drži resnične zgodbe o iranskem beguncu, ki je več let preživel na terminalu pariškega letališča Charles de Gaulle. A kot te dni poročajo ameriški mediji, so takšni zapleti povsem mogoči.Na chicaškem letališču O'Hare so namreč v soboto prijeli 36-letnega, ki je kar tri mesece tako rekoč nemoteno živel v zavarovanem delu letališča. Razlog? Novi koronavirus. Možakar iz Los Angelesa si namreč zaradi izbruha ni upal nazaj domov, zakaj je sploh priletel v Chicago, pa ni znano. Še manj pa je jasno, kako je lahko od oktobra lani pa vse do sredine januarja bival na območju terminala, kjer velja omejeno gibanje, in to s službeno izkaznico enega od zaposlenih, ki je izgubo identifikacijskega dokumenta prijavil že pred tremi meseci. Singh si je na letališču ustvaril zasilno bivališče, ker je bil brez denarja, je bil odvisen od miloščine in prijaznosti potnikov. Da možakar z izkaznico nenavadno izstopa od preostalih zaposlenih, je šele nedavno opazil eden od uslužbencev in ga prijavil, razkritje, da je Singh na letališču že od oktobra, pa je šokiralo javnost in sodnico.Ta je namreč nemudoma okrcala površno varovanje, k sreči je bil možakar povsem nenevaren in ni bil grožnja za potnike. Kljub temu se bo moral zaradi nezakonitega početja zagovarjati pred roko pravice, in to ne s prostosti, saj si seveda ni mogel privoščiti varščine v višini tisoč ameriških dolarjev. Zakaj se mu je zdelo letališče varnejše pred okužbo kakor njegov dom v Los Angelesu, ni jasno, morda pa je razlog brezposelnost: Singh je namreč pred meseci ostal brez službe, magisterij iz gostinstva in turizma mu v teh časih pač nič ne pomaga.