Tri dni na premcu čakal pomoč

Takole je vztrajal. FOTOgrafiji: Twitter

140

kilometrov od obale so ga našli.

Rešile so ga izkušnje in neverjetna trdoživost, poročajo ameriški mediji o skorajda čudežnem preživetju 62-letnika, ki je iz domače luke Cape Marina v Port Canaveralu izplul v petek, a se ni vrnil.Kot se je izkazalo, jemed vrnitvijo domov desetmetrska barka pustila na cedilu, poročajo s Floride. Natančen vzrok nesreče še ni znan, a zaradi mehanske poškodbe je začela voda vdirati v plovilo in Beeju rešitve tako rekoč ni bilo. Barka se je prevrnila, njenemu kapitanu pa se je k sreči uspelo oprijeti premca in tam ostati skoraj tri dni in tri noči!Bee, ki je vedno plul sam, a se je vsakokrat vrnil pred mrakom, da ne bi povzročal skrbi domačim, je kljuboval mrzlemu morju, vetru in vsem neživljenjskim razmeram, bolečine in strahu pa zaradi otopelosti skorajda ni čutil, je pripovedoval pozneje, ko so ga 140 kilometrov od domačega kraja opazili s tovorne ladje in sprožili reševalno akcijo. Njegovi domači so namreč v soboto zjutraj, ko se še vedno ni vrnil v varen pristan, obvestili obalno stražo, ta pa vsa plovila ob obali Floride.Ko je Bee zagledal svoje rešitelje, se je v njegovo telo v hipu vrnilo življenje, pripoveduje 62-letnik, ki je brez omahovanja ob pogledu na reševalni obroč zapustil premec in zaplaval proti rdečemu upanju. Na ladjo, kjer so ga pričakali s toplimi odejami in prvo pomočjo, pa je energično splezal kar sam, kakor da bi bil v vodi le nekaj minut, ne pa dni. Kot kaže, je kalvarijo preživel brez kakršnih koli zdravstvenih posledic, kaj je šlo po zlu na njegovi barki, pa še ni znano.