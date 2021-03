Tretjina destinacij nedostopnih

69 destinacij je povsem zaprtih.

Zaradi omejitvenih ukrepov od izbruha pandemije je po podatkih Svetovne turistične organizacije (UNWTO) za mednarodni turizem po vsem svetu v celoti zaprta tretjina destinacij, točneje 69 od skupno 217, še vsaj toliko pa jih je delno zaprtih.Med 69 popolnoma zaprtimi je 38 takšnih, ki imajo meje zaprte že najmanj 40 tednov, gre pa predvsem za destinacije na območju Azije in Pacifika, njihovo število pa je še enkrat višje kot v Evropi, ki jo je pandemija covida-19 med drugim in tretjim valom v zimskih mesecih močno prizadela. V Afriki je meje tesno zaprlo 11 destinacij, v Severni in Južni Ameriki deset, na Bližnjem vzhodu pa tri, še navaja organizacija. Februarja so bile za turiste iz tujine popolnoma zaprte štiri od desetih najbolj priljubljenih držav, to so Nemčija, Kitajska, Kanada in Rusija, delno zaprtih pa pet destinacij, in sicer ZDA, Hongkong, Francija, Italija in Nizozemska, medtem ko Združeno kraljestvo zahteva negativni rezultat testa na novi koronavirus in pogosto tudi karanteno, poroča STA.Pri UNWTO opažajo, da je pojav novih različic virusa obrnil trend sproščanja omejitev pri potovanjih. Generalni sekretar UNWTOje pozval k varnemu in odgovornemu ponovnemu zagonu sektorja, od katerega je odvisno več milijonov podjetij in delovnih mest, omejitve pri potovanjih pa bi morale temeljiti na podlagi najnovejših podatkov in analiz in biti predmet doslednega preverjanja.Število mednarodnih prihodov turistov se je v koronskem letu 2020 po podatkih UNWTO zmanjšalo za 74 odstotkov. Največji padec je bilo opaziti na območju Azije in Pacifika, in to kar za 84 odstotkov.