Tretji odmerek odslej tudi za starejše od 12 let

Evropska agencija za zdravila (Ema) je danes priporočila, da se tretji, poživitveni odmerek cepiva Pfizerja in BioNTecha proti covdu-19 v Evropski uniji odobri tudi za otroke od 12. leta starosti.

Emin odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) je priporočil, da se najstnikom, starim od 12 let, po potrebi da poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 Comirnaty, je sporočila Ema na svoji spletni strani in pri tem navedla komercialno ime cepiva. Spomnila je, da je za cepljenje najstnikov, pa tudi odraslih in otrok od petega leta starosti, Comirnaty v Evropski uniji že odobren za cepljenje z dvema odmerkoma, poživitveni odmerek pa za vse, starejše od 18 let.

Odbor je ocenil, da dokazi, ki so na voljo, zadoščajo za sklep, da bo imunski odziv pri najstnikih vsaj tak kot pri odraslih. Niso zabeležili niti novih varnostnih pomislekov.

V prihodnjih mesecih pričakujejo dodatne podatke študij in analiz pri najstnikih. Ema pa bo še naprej nadzirala in ocenjevala rezultate in posodabljala podatke o cepivu ali sprejemala druge ustrezne ukrepe, so zapisali.

Ema bo svoje stališče sedaj posredovala Evropski komisiji, ki bo kmalu objavila dokončno odločitev, so dodali, a izpostavili, da bodo države članice same odločile, ali bodo uvedle cepljenje s tretjim odmerkom za omenjeno starostno skupino.

To bodo odločile na podlagi dejavnikov, kot so razširjenost in verjetna resnost bolezni pri mlajših osebah, znano tveganje stranskih učinkov ter obstoj drugih zaščitnih ukrepov in omejitev, so dodali.