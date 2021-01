Tretja ustavitev javnega življenja: z doma le v petih primerih

Boris Johnson upe polaga v cepivo. FOTO: Pool Reuters

Britanski premierje v televizijskem nagovoru napovedal že tretje popolno ustavitev javnega življenja v Angliji, še strožjo kot marca, da bi tako zajezili širjenje covida 19 in novega seva virusa, ki se še hitreje širi med prebivalstvom. Ukrepi bodo začeli veljati v sredo.Le dan potem, ko je Johnson starše pozval, naj otroke pošljejo v osnovno in srednjo šolo, je napovedal zaprtje šol najmanj do sredine februarja. Le otroci s posebnimi potrebami in otroci ključnega osebja v boju z epidemijo bodo lahko obiskovali šolo. Študenti se bodo izobraževali na daljavo, teste pa bodo izvajali po načrtu. Vrtci lahko ostanejo odprti.Bari in restavracije bodo lahko stregli gostom, ki bodo morali hrano oz. pijačo odnesti s seboj domov, ne bodo pa smeli streči alkohola.Angleži bodo lahko svoje domove zapustili le v petih primerih: če ne morejo delati od doma in morajo na delo, če bodo šli v trgovino po osnovne potrebščine, če se bodo rekreirali, če bodo šli komu na pomoč ali če bodo potrebovali zdravniško pomoč. S tem želijo sprostiti ogromen pritisk na bolnišnice, saj se bojijo, da zdravstveni sistem ne bo zdržal. »Tedni, ki so pred nami, bodo najtežji, a res verjamem, da se približujemo koncu boja,« je dejal Johnson, ki je lani tudi sam prebolel covid 19.Že pred tem je ustavitev javnega življenja s torkom napovedala Škotska, kjer naj bi strogi ukrepi trajali do konca januarja.