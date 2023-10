Tretja svetovna vojna trka na vrata, Libanonci odpirajo Pandorino skrinjico: Hezbolah s tem povedal vse

Libanonsko gibanje Hezbolah, ki ga podpira Iran, je sporočilo, da se je pripravljeno pridružiti Hamasu v vojni proti Izraelu, ko bo čas za to. »Popolnoma smo pripravljeni! Ko bo prišel čas za ukrepanje, ga bomo sprejeli,« je na propalestinskem shodu v južnem predmestju Bejruta dejal namestnik vodje Hezbolaha Naim Kasem.

»Na nas ne bo vplival pritisk velikih sil, arabskih držav in odposlancev Združenih narodov, ki neposredno ali posredno prosijo, naj se ne vmešavamo v boj,« je poudaril in dodal, da se Hezbolah zaveda svojih dolžnosti.

Na Zahodnem bregu na shodih solidarnosti s Palestinci v Gazi ubitih devet ljudi Na Zahodnem bregu danes potekajo shodi solidarnosti s Palestinci na območju Gaze, ki so po vdoru palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Izrael tarča izraelskih zračnih napadov in blokade. Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje je bilo v spopadih z izraelskimi silami, ki so ob tem izbruhnili, ubitih najmanj devet Palestincev.

Hezbolah bo v pripravljenosti zaradi vojaških ladij, ki so bile poslane v Sredozemsko morje blizu Izraela. Ameriške ladje so tja poslali, da bi odvrnile libanonsko teroristično skupino od napadov na Izrael, medtem ko se država bori s Hamasom v Gazi.

Ameriški obrambni minister: Sedaj ni čas za nevtralnost

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je med obiskom v Izraelu ocenil, da sedaj ni čas za nevtralnost, Izraelu pa obljubil dodatno vojaško podporo ZDA. Skupaj z izraelskim kolegom Joavom Galantom sta palestinske prebivalce severa območja Gaze pozvala, naj se zaradi lastne varnosti umaknejo na jug območja, poroča britanski BBC.

Austin je na skupni novinarski konferenci z izraelskim kolegom po pogovorih v Tel Avivu danes izpostavil, da za terorizem ni bilo nikoli opravičila in da sedaj »ni čas za nevtralnost ali lažno enakovrednost ali opravičevanje neopravičljivega«.

Lloyd Austin ocenjuje, da sedaj ni čas za nevtralnost. FOTO: Johanna Geron Reuters

Dodal je, da je Pentagon v primeru potrebe pripravljen v Izrael poslati dodatno vojaško pomoč in da so ZDA v državo že poslale strelivo, zračno obrambo in drugo opremo.

»Demokracije, kot so naše, so močnejše in varnejše, če spoštujejo vojno pravo,« je še dejal Austin in ocenil, da teroristi, kot je Hamas, namerno ciljajo civiliste, medtem ko demokracije tega ne počnejo.

Izraelsko obleganje spreminja Gazo v »peklensko luknjo«

Agencija ZN za palestinske begunce (UNRWA) je danes sporočila, da izraelsko obleganje in nenehno bombardiranje območja Gaze spreminja to gosto naseljeno palestinsko enklavo v »peklensko luknjo«. Rdeči križ pa je ob tem opozoril, da silovit napad Hamasa na Izrael ne more opravičiti neomejenega uničenja območja Gaze.

»Obseg in hitrost razvijajoče se humanitarne krize v Gazi sta srhljiva. Gaza hitro postaja peklenska luknja in je na robu propada,« je dejal generalni komisar UNRWA Philippe Lazzarini.