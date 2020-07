Tresla so se tla, potres čutili tudi Slovenci

Ob 10.45 so se stresla tla v BiH. Središče potresa jakosti 4,2 po Richerjevi lestvici je bilo blizu Mostarja na globini 10 kilometrov. Tresenje tal so čutili tudi na Hrvaškem, še posebej v Dalmaciji, kjer te dni dopustujejo tudi številni Slovenci.



»Dobro se je čutil, treslo se je pet do šest sekund«, »Mostar je pošteno streslo«, »Bilo je grozno«, »Katastrofa, kot bomba« so le nekateri izmed komentarjev, ki so jih prestrašeni prebivalci pustili na spletni strani evrosredozemskega seizmološkega centra (EMSC).



»Metković je dobro streslo«, »Cela hiša se mi je stresla. Dubrovnik«, »Lahno podrhtevanje tri do štiri sekunde. Makarska«, pa so še nekateri komentarji Hrvatov.