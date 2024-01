Trenutki, ki jih ne bodo pozabili: ogromna gorila je šla mimo njih, ločili so jih centimetri (VIDEO)

Popotniki, ki se odpravljajo na safarije, si običajno želijo, da bi katero od divjih živali videli čim bolj od blizu. Ko se to tudi zares zgodi, si mnogi sicer premislijo, saj so živali v divjini nepredvidljive in običajno večje, kot si ljudje predstavljajo.

Po spletu kroži ogromno posnetkov prestrašenih turistov, ki zrejo žirafam, levom in slonom v oči z razdalje nekaj centimetrov, zgodi se tudi, da živali glave pomolijo skozi odprta okna terenskih vozil ter jim izmaknejo kakšen priboljšek. Še bolj grozljivo, a obenem čudovito srečanje pa je doživela skupina, ki je pohajkovala po nacionalnem parku v Ruandi.

Nenadoma je iz gostega podrastja namreč prilomastila ogromna gorila in se sprehodila le nekaj centimetrov mimo njih. Osem obiskovalcev parka se je po navodilih enega od vodnikov stisnilo drug k drugemu, sedli so na tla in poskušali ostati čim bolj tiho. Ko so presodili, da je žival mirna in dobro razpoložena, so nekateri iz žepov povlekli mobilne telefone ter jo začeli snemati in fotografirati, po besedah enega od vodnikov pa je žival ne le brez težav to prenašala, začela jim je celo pozirati.

Srečanje, ki lahko spremeni življenje

»Srečanje, ki bo najverjetneje vsem spremenilo življenje in trenutek, ki ga moji gostje ne bodo nikoli pozabili. Ogromna gorila se je sprehodila nekaj deset centimetrov mimo njih in se nastavila njihovim fotografskim aparatom,« je dogodek opisal Cameron Scott, eden od vodnikov, ki je vse skupaj tudi posnel in objavil na družbenem omrežju.

Srečanje, ki bo najverjetneje vsem spremenilo življenje.

Nacionalni park Volcanoes v Ruandi so ustanovili prav z namenom zaščititi gorske gorile, ki jim je pred časom že grozilo izumrtje, zdaj pa jim gre ob predanih skrbnikih parka že precej boljše. Da bi ljudje živali čim manj motili, se skupine, ki lahko obiščejo park, sestavljene iz največ osmih obiskovalcev, gorile pa lahko opazujejo največ eno uro.