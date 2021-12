Trampuž o tem, kdo je kriv, da se je pojavil omikron

Poleti bo v Nemčiji konec pandemije koronavirusa, napoveduje slovenski imunolog, ki dela v berlinski kliniki Charite, Andrej Trampuž. Pandemija se bo po njegovo končala po zaslugi velikega interesa za cepljenje. Pravi, da v Nemčiji dnevno cepijo milijon ljudi in niti nimajo dovolj kadra, ki bi cepljenje opravil. Nemci se lahko cepijo v lekarnah, pri veterinarju in stomatologih. Prepričan je, da bo, ko bo precepljenih devetdeset odstotkov prebivalcev, covid postal kot običajna gripa.

Nemci so pred prihajajočimi prazniki dali državljanom navodilo, naj ne potujejo in naj se izogibajo dogodkom, kjer je veliko ljudi. Pozivajo jih k upoštevanju epidemioloških ukrepov.

Kljub temu da je interes za cepljenje velik, pa je tudi nekaj takšnih, ki cepljenju ostro nasprotujejo. Trampuž pravi, da je pet odstotkov prebivalcev proti cepljenju in da so tisti najbolj glasni in najbolj nasilni pripadniki desnih ekstremističnih strank. Nasprotniki organizirajo proteste, ki so postali tudi nasilni.

Napoveduje, da bo v Nemčiji cepljenje kmalu postalo obvezno in da si vsi v Nemčiji želijo, da bi pandemijo končno spravili pod kontrolo in da bi normalno zaživeli.

V začetku leta bo prevladal

Čeprav nekateri menijo, da je omikron začetek konca pandemije, Trampuž ni takšnega mnenja. Meni, da je korak nazaj v boju proti koronavirusu in da je nujno, da čim več ljudi čim prej prejme poživitveni odmerek, ki omogoča bolj učinkovito zaščito pred omikronom. Trampuž je za Slobodno Dalmacijo dejal še, da so največji krivci za pojav omikrona prav necepljeni in da bo v začetku leta nova različica prevladala nad delto.