Trampuž razkril, v kakšnem stanju je ‘zastrupljeni‘ ruski politik

REUTERS Konvoj vozil, ki so pripeljala ruskega politikaFOTO: Fabrizio Bensch Reuters

Ključen je čas

Vse korake bodo ponovili

REUTERS Letalo, s katerim naj bi ga premestili v bolnišnico v Berlinu, je sicer poslala neprofitna organizacija Cinema for Peace, katere vodja je slovenski aktivist in filmski producent Jaka Bizilj (na fotografiji).



Slovenski infektolog in specialist interne medicine, ki je zaposlen v nemški bolnišnici Charite, kjer so v soboto na zdravljenje sprejeli ruskega opozicijskega voditeljaje za hrvaško Slobodno Dalmacijo razkril, v kakšnem stanju je Navalni.Pravi, da je glede na simptome, ki jih ima Navalni, prišlo do zastrupitve, kot smo ji bili priča pred dvema letoma pri primeru, ko se je je zaradi zastrupitve zdravil v bolnišnici Charite. Če gre za zastrupitev, je najverjetneje govora o strupu, ki je vplival na njegove živce in ga paraliziral. V roku dneva ali treh bo znananega več, je še dejal po poročanju Slobodne Dalmacije.Ruskega politika so v soboto tri dni po tem ko je padel v komo, zaradi domnevne zastrupitve pripeljali iz ruske bolnišnice Omsk na zdravljenje v Berlin. Peturni let je potekal brez zapletov.Trampuž je še povedal, da je bil sprejet na intenzivni oddelek bolnišnice. »Je v komi, a v stabilnem stanju. Za njegovo zdravje bodo skrbeli najboljši nemški zdravniki. Peturni let iz Omska do Berlina je potekal po načrtu in ni bilo nobenih težav. Odvzeti so mu bili urinski in krvni vzorci, da opravimo toksikološke analize, s katerimi bi odkrili, ali je bil pacient res zastrupljen, tako kot trdijo njegovi najbližji.« Povedal je še, da je bilo ključnega pomena, da je v Berlin prispel najkasneje pet do sedem dni po dogodku. Povedal je še, da bodo zanj primarno skrbeli anesteziologi in zdravniki intenzivne medicine, v primeru, da pride do okužbe, pa bo zdravljenje prevzela Trampuževa ekipa.Povedal je še, da primer spominja na primer Veržilov, ki se je prav tako zdravil v Chariteu. »V zdravljenje so vključeni anesteziologi, toksikologi, internisti in intenzivisti. Če njegovi notranji organi, s tem mislim predvsem jetra, ne bodo začeli odpovedovati, ima dobre možnosti preživetja.«Trampuž je še komentiral izjavo ruskih zdravnikov, ki so dejali, da ima Navalni presnovno bolezen in da je pri njem prišlo do nenadnega padca glukoze v krvi. »To je neumnost, to ni bolezen, ampak samo simptom diabetesa. Če sladkor v krvi pade, oseba doživi šok, a Navalni nima diabetesa in tudi njegove vrednosti glukoze v krvi so dobre. Ne vem, kaj so kolegi v Omsku delali, zato ne moremo točno vedeti vsega. Rekonstruirati moramo vse, kar so naredili. Kljub vsemu moram reči, da so dobro reagirali, ko so ga takoj intubirali,« je še dejal Trampuž.Zakaj je prišlo do težav, ko so želeli Navalnega transportirati v Rusijo, Trampuž ne ve. Pravi, da je vsak pacient, če do njega pride letalo s takšno opremo sposoben za prevoz. Trampuž je še dejal, da ni nič nenavadnega, da so zahtevali premestitev v nemško bolnišnico, saj ta slovi kot zelo uspešna pri zdravljenju različnih stanj. Drugi razlog je tudi ta, da so v preteklosti tukaj že zdravili ruske vplivneže. Mnogi zaposleni tudi obvladajo ruski jezik. Poleg Veržilova se je tu zdravila tudiPrivrženci Navalnega sumijo, da je bil ta zastrupljen s čajem, ki ga je spil na letališču v Tomsku pred poletom v Moskvo, in so ruskim oblastem očitali, da so z zavlačevanjem premestitve v Nemčijo skušale prikriti zločin. Po njihovem bi bilo za Navalnega »smrtonosno«, če bi moral ostati v bolnišnici v Omsku.