Trampuž napovedal datum konca pandemije

Strah pred četrtim valom

Novi koronavirus je že večkrat pokazal, da je nepredvidljiv z nenavadnim vedenjem, za katerega je težko z natančnostjo trditi, kdaj bi lahko dočakali njegov konec, a imunolog, vodja infekcijskega oddelka v berlinski bolnišnici Charité pravi, da bi se to lahko zgodilo v roku treh do štirih mesecev, vsaj kar se Evrope tiče.»Konca pandemije avgusta in septembra pa ne morejo pričakovati v Afriki, kjer so doslej cepili le en odstotek celotne populacije, niti v Indiji, ne v Južni Ameriki. Zato morajo evropske in svetovne države vlagati večje napore v to, da bi tudi te države začele dobivati dovoljšnje količine cepiva. To je potrebno tudi zato, da bi v svojih lastnih državah imeli nadzor nad pandemijo, saj če bo v revnejših državah zbolevalo veliko ljudi in ne bodo imeli dovolj cepiv, obstaja strah pred novimi mutacijami in nadaljnjim širjenjem virusa. Dovolj je, da le ena oseba iz Afrike, Indije ali Južne Amerike, ki je okužena z neko novo mutacijo virusa, pride v Evropo in prinese novo zmedo,« je pojasnil Trampuž za Slobodno Dalmacijo.Slovenski strokovnjak predvideva, da virus nikoli ne bo v popolnosti izginil, temveč, da bo ostal v populaciji enako kot gripa. »Obstaja možnost, da tudi izgine, česar pa v tem trenutku še ne moremo verjeti, da je to res mogoče. Bližje smo razmišljanju, da bo ostal z nami kot virus gripe. No, ker pa upanje vedno obstaja, upamo, da bo covid-19 izginil, tako kot sta SARS in MERS, ki sta tudi koronavirusa, a se nam nikoli več ne bo treba cepiti proti njima. SARS in MERS sta izginila, virus gripe pa je ostal, ker se mnogo hitreje širi kot SARS in MERS in se zelo spreminja. Tudi virus gripe se mnogo bolj spreminja od covida, zato nam to daje upanje, da bi covid lahko enkrat celo izginil,« pojasnjuje Trampuž za portal.Če bomo v Sloveniji imeli manj kot 60 odstotkov precepljenih, lahko konec leta morda pričakujemo še četrti val epidemije. Trampuž sicer upa, da bi v Evropi ponovno lahko zaživeti kot pred epidemijo konec tega leta. »Ker vemo, da je v Evropi in po svetu okoli 20 odstotkov takšnih, ki se ne želijo cepiti, je treba poudariti, da se bodo tudi oni enkrat okužili s sars-cov-2. Nihče na svetu nima dosmrtne imunosti za covid-19, niti tisti, ki so ga preboleli. In tudi prebolevniki se lahko, najverjetneje po šestih mesecih od začetka bolezni, lahko ponovno okužijo«.