Tragično šolo bodo porušili

Osnovno šolo Robb, ki je bila maja prizorišče srhljivega napada, v katerem je umrlo 21 ljudi, bodo podrli in na zemljišču postavili novo, je napovedal župan tragičnega Uvaldeja. Nemogoče je pričakovati, da bi preživeli učenci, njihovi starši in zaposleni še kdaj stopili skozi vrata zgradbe, v kateri je 18-letni Salvador Ramos ubil 19 otrok in dva učitelja, rušenje stavbe pa je predlagal tudi sam predsednik ZDA Joe Biden.

Le kdo od preživelih bi še lahko stopil skozi ta vrata! FOTO: Texas Dps, Reuters

Podobna usoda je doletela osnovno šolo Sandy Hook v Newtownu, kjer je 2012. napadalec ubil 26 ljudi, od tega kar 20 otrok, starih šest in sedem let. A tragedijo v teksaškem Uvaldeju bi morda lahko preprečili ali pa rešili vsaj nekaj življenj, če bi policija ukrepala pravočasno in ustrezno, se še vedno glasijo očitki možem postave, in, kot se je izkazalo, povsem upravičeno. Kot kaže analiza poteka dogajanja krvavega dne, naj bi se na prizorišču že po treh minutah zbralo dovolj policistov in tudi dovolj oboroženih, ki bi lahko nemudoma vkorakali v poslopje in ustavili masaker. A nezaslišani izsledki kažejo, da so čakali kar debelo uro, kar 77 minut, preden so vstopili, pri tem pa so morali miriti (in menda tudi grobo krotiti) obupane in na smrt prestrašene starše, ki so hoteli sami vdreti v šolo in rešiti svoje otroke; poročali smo že o nekaterih očetih, ki so zato obležali v lisicah, in pogumni materi, ki je skrivaj preplezala ograjo in svoja otroka spravila na varno.

77 minut naj bi omahovali.

Življenje policistov so postavili pred življenje otrok, se glasijo očitki, ki letijo predvsem na šefa policije na terenu Peta Arredonda; ta naj bi usodnega 24. maja po nepotrebnem zadrževal svoje može pred vrati učilnice, v katero se je zatekel strelec, pri tem pa so čas zapravljali še z iskanjem ključa vrat, ki so bila odklenjena, pa tudi sicer bi lahko izurjeni možje preprosto vlomili! Ko so končno vdrli v prostor, so nemudoma ubili strelca, a kaj ko je ta prej že vzel 21 življenj, je bil v državnem senatu kritičen vodja teksaških policistov Steve McCraw: »Edino, kar je preprečilo posredovanje, je bil poveljnik na terenu. Pete Arredondo je naredil grozno napako. Policisti so imeli orožje, otroci so bili brez njega. Imeli so neprebojne jopiče, otroci jih niso imeli. Policisti so bili izurjeni, strelec ni bil,« je povedal McCraw in potrdil, da je bilo posredovanje v nasprotju z urjenjem. A ne glede na to, ali si ustrezno opremljen ali v natikačih in kratkih hlačah, moraš nemudoma posredovati, je pribil. Arredondo sicer prelaga odgovornost na druge, saj v tragičnih okoliščinah menda ni doumel, da poveljuje ravno on.