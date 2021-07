Tragedija v Sredozemlju vzela skoraj 60 življenj

V nesreči pred obalo Libije je umrlo najmanj 57 ljudi, ki so utonili, ko se je ladja, s katero so želeli doseči Evropo, prevrnila.



Nova tragedija v Sredozemlju se je zgodila nedaleč od mesta Khoms, okoli 120 kilometrov od Tripolija. Preživeli, ki so jih na obalo rešili ribiči in obalna straža, so povedali, da je utonilo najmanj 20 žensk, poleg njih tudi dva otroka, je sporočila Mednarodna organizacija za migracije (OIM).



Od kod so bili migranti OIM, ni sporočil, s fotografij, ki so jih objavili, pa je videti, da gre za ljudi iz podsaharske Afrike.



V zadnjih mesecih se je zaradi lepšega vremena število plovil z migranti, ki iz revščine v Afriki in na Bližnjem vzhodu bežijo proti Evropi, povečalo. Po podatkih OIM se je letos število smrtnih žrtev med migranti v Sredozemskem morju skoraj podvojilo. V morju jih je letos življenje izgubilo skoraj 900.

