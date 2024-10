Tragedija v Italiji: v poplavah umrl 20-letnik (VIDEO)

Več delov Italije je ponoči prizadelo hudo neurje, močno deževje pa je danes napovedano za 13 od 20 dežel. V bližini Bologne je ponoči umrl 20-letnik, ko je avtomobil s seboj odnesla deroča reka, ki je prestopila bregove, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Najhuje je bilo ponoči v Emiliji-Romanji. V mestu Pianoro pri Bologni je deroča reka, ki je nenadno prestopila bregove, s seboj odnesla avtomobil z bratoma, enemu se je uspelo rešiti, drugi pa je umrl.

Deli mesta so bili zaradi neurja nedosegljivi, odredili so tudi evakuacije. Razmere so kritične, je sporočil župan Pianora Luca Vecchiettini.

Zaradi nevarnosti so evakuirali tudi več hiš v krajih Budrio, Molinella in Bagnacavallo.

V približno štirih urah je na širšem območju Bologne padlo več kot 80 mililitrov dežja, zaradi česar so bile številne ceste pod vodo. Iz mesta so poročali tudi o izpadih elektrike. Župan Matteo Lepore je pozval prebivalce, naj ostanejo doma.

Vremenoslovci za 13 od 20 italijanskih dežel za danes napovedujejo obilne padavine. O poplavah po obilnih padavinah že poročajo s Sicilije, ki jo je v zadnjih mesecih pestila huda suša. Med drugim je poplavilo dele Catanie in Agrigenta.