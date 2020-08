Tragedija v Indiji, plaz pokopal veliko ljudi

Na jugozahodu Indije se je po močnem monsunskem deževju v petek sprožil zemeljski plaz, ki je s seboj potegnil tudi več deset barak delavcev. Reševalci so do danes uspeli najti 43 trupel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Plaz se je sprožil v petek v zvezni deželi Kerala. Močno deževje otežuje iskalno in reševalno akcijo. Do danes jim je uspelo izkopati posmrtne ostanke 43 ljudi, od tega 26 do petka zvečer.



Lokalni mediji poročajo, da je bilo na območju v času nesreče okoli 78 ljudi. Pogrešajo še več kot 20 ljudi, 12 pa so jih uspeli rešiti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Keralo je tokratno monsunsko obdobje precej prizadelo. Poleg plazu se je v petek zgodila tudi letalska nesreča, ko je letalo zdrsnilo s steze in se prelomilo na pol. V nesreči je umrlo 18 ljudi, več kot 100 se jih je poškodovalo.



V zadnjih tednih je v poplavah in plazovih zaradi monsunskega dežja v Indiji, Bangladešu in Nepalu umrlo že več kot 300 ljudi.