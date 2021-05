Tragedija: umrla še ena nosečnica s covidom

Na Hrvaškem je epidemiološka slika še vedno slaba, iz bolnišnic poročajo o vse več težkih primerih med mladimi. V Varaždinu so izbruhnile tudi okužbe med zdravstvenimi delavci, čeprav so bili cepljeni z dvema odmerkoma Pfizerjevega cepiva.Sicer pa iz varaždinske bolnišnice, kjer se na covidnem oddelku zdravi okoli 170 ljudi, poročajo tudi o tragičnem primeru: umrla je 32-letna nosečnica, okužena s covidom. Kot je sporočil direktor bolnišnice, je umrla zaradi komplikacij in odpovedi pljuč, so pa s carskim rezom rešili otroka.»Povprečna starost tistih, ki potrebujejo intenzivno terapijo, se je spustila za 10 do 15 let, razlog je v tem, da je v prvem valu umrlo veliko število starejših, kaže se tudi precepljenost populacije, razlog pa je lahko tudi v tem, da nova različica virusa povzroča veliko več težjih kliničnih slik pri mladih ljudeh,« pravi Kudelić.