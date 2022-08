Tragedija! Trimesečni dojenček umrl v centru za azil

Nizozemske oblasti preiskujejo smrt trimesečnega dojenčka v glavnem centru za prosilce za azil v državi v severovzhodni vasi Ter Apel. Otrok je umrl v športni dvorani, ki jo uporabljajo kot zaklonišče. Ime, spol in državljanstvo otroka niso javno znani, poroča BBC.

Z Inšpektorata za zdravstveno oskrbo in pomoč mladim so sporočili, da je bila »na žalost zdravstvena pomoč zaman«. Dodali so, da bodo preiskali vse možne vidike, ki bi lahko imeli za posledico smrt dojenčka.

Smrt dojenčka se je zgodila v času, ko na stotine prebežnikov spi pred polno zasedenim uradnim sprejemnim centrom za prosilce za azil.

Uslužbenci naj ne bi dovolj hitro obravnavali zahtev za azil, zato se prebežniki ne morejo prestaviti na drugo mesto. Hkrati pa po vsej državi opažajo pomanjkanje centrov za iskalce azila.

Razmere v taborišču Ter Apel so zelo slabe. Primanjkuje prh, stranišča so umazana, mnogi pa spijo le pod platneno streho šotora, pišejo mediji.