Tragedija preprečena v zadnjem trenutku! Zasebno letalo ignoriralo ukaze, za las ušli trčenju (VIDEO)

Letalo v ZDA se je med pristajanjem znašlo nevarno blizu poslovnega letala, ki je brez dovoljenja zapeljalo na vzletno-pristajalno stezo, je sporočila ameriška Zvezna uprava za letalstvo (FAA).

Let Southwest Flight 2504, ki je priletel iz Omahe v zvezni državi Nebraska, je v torek zjutraj uspešno izvedel ponoven prelet, da bi se izognil trčenju, so pojasnili v letalski družbi.

Poslovno letalo ignoriralo navodila

Po podatkih FAA je poslovno letalo zapeljalo na stezo brez dovoljenja. Posnetki razkrivajo, da so kontrolorji zračnega prometa večkrat opozorili pilota zasebnega letala, naj se ustavi in ne prečka steze, vendar se navodil ni držal.

Eden izmed kontrolorjev je pilota letala Flexjet opozoril: »Vaša navodila so bila, da se ustavite pred stezo 31 center.« Kljub opozorilom je letalo nadaljevalo pot.

Podatki spletne platforme FlightRadar24 kažejo, da je med letaloma v kritičnem trenutku ostalo le približno 625 metrov razdalje, preden je potniško letalo izvedlo izogibni manever.

V letalski družbi Southwest Airlines so po incidentu poudarili, da je varnost njihova največja prioriteta. Predstavnik zasebne letalske družbe, ki je odgovorna za poslovno letalo, je dejal, da že izvajajo podrobno preiskavo dogodka.

Potniki niso vedeli, kako blizu je bilo

Dva potnika iz Omahe, ki sta bila na letalu, sta za televizijsko postajo ABC Chicago WLS povedala, da se med letom sploh nista zavedala resnosti situacije, dokler nista po pristanku videla videoposnetkov.

»Nihče ni vedel. Vse je bilo tako mirno, kot običajen dan,« je povedala potnica Caley Maszk.

Po izvedenem ponovnem preletu je pilot potnikom razložil, da je bilo na vzletni stezi drugo letalo, zaradi česar so morali narediti dodatni krog, kar je trajalo približno 10 minut.

Druga potnica Emily Novak je dodala, da je pilot ohranil mirno vzdušje: »Take stvari se dogajajo, zato so piloti usposobljeni za odzivanje v kritičnih situacijah – in to so storili izjemno dobro,« je povedala.

Ko sta kasneje videli posnetke bližnjega srečanja, sta bili pretreseni. »Bili sva šokirani, hkrati pa tudi zelo hvaležni, ker je bilo videti, da je bilo res blizu,« je dejala Maszk. »Če bi zdaj lahko objela pilota, bi ga zagotovo!«