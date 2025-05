Tragedija po mirovnih pogovorih! Rusija z dronom napadla ukrajinski avtobus

V jutranjih urah sobote, 17. maja, je v ukrajinskem mestu Bilopilja, blizu meje z Rusijo, ruski dron zadel potniški avtobus, pri čemer je po uradnih podatkih umrlo devet ljudi, še štirje so ranjeni. Napad se je zgodil le nekaj ur po prvih neposrednih mirovnih pogovorih med Ukrajino in Rusijo po letu 2022, ki sicer niso prinesli večjega preboja, a je bila dosežena dogovorjena velika izmenjava vojnih ujetnikov (1000 za 1000).

Peljal proti mestu Sumi

Po navedbah regionalne vojaške uprave v Sumi se je avtobus premikal proti regijskemu središču, ko je bil zadet ob 6.17 zjutraj po lokalnem času. Guverner Oleh Hrihorov je v video izjavi napad označil kot »nečloveškega« in navedel, da naj bi bil za napad uporabljen ruski dron vrste Lancet.

Ukrajinska policija je objavila fotografije skoraj popolnoma uničenega avtobusa – vozilo temno modre barve ima raztrgano streho in razbite šipe, ostanki pa pričajo o silovitosti eksplozije. Reševalne ekipe, policisti in zdravniki so še vedno na kraju napada.

Britanski premier Keir Starmer, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in francoski predsednik Emmanuel Macron med vrhom Evropske politične skupnosti (EPC) 16. maja 2025 v Tirani. FOTO: Armend Nimani Afp

Kljub številnim žrtvam med civilnim prebivalstvom obe strani uradno zavračata, da bi načrtno napadali civiliste. Ukrajinska policija je dogodek označila za »ciničen vojni zločin«. Po drugi strani je ruska državna agencija TASS poročala, da so ruske sile v regiji Sumi napadle lokacijo, kjer naj bi Ukrajinci zbirali vojaško opremo – ne omenjajo civilnega avtobusa.

Napad v senci mirovnih pogovorov

Tragični incident je dodatno zasenčil včerajšnje mirovne pogovore v Istanbulu, kjer sicer ni bilo bistvenega napredka glede končanja vojne, a je bila potrjena obsežna izmenjava vojnih ujetnikov. Dogodek v Bilopilji znova potrjuje, kako napeto in nepredvidljivo ostaja stanje na terenu, kljub diplomatskim naporom.